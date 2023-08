À propos de World Is Small

Le site Worldissmall.fr est le blog orienté high tech et mobile (Apple iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et Android) de référence depuis 2008.

Il propose chaque jour des actualités sur les iPhone 13 & 14, les iPhone SE, des applications de l'App Store et du Google Play Store, des tutoriels (jailbreak iOS 15, tweaks Cydia) et des informations sur les appareils et systèmes d'exploitation de la firme de Cupertino.

N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.