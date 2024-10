MacBook Air M4 et iPad Air reportés à 2025 : Apple dévoile son calendrier de lancements

Apple se prépare à lancer une série de nouveaux produits d’ici la fin octobre 2024. Cependant, certains fans devront patienter jusqu’en 2025 pour voir les modèles les plus attendus comme le MacBook Air M4 et l’iPad Air « rafraîchi ». Voici un aperçu des produits qui arrivent bientôt et ceux qui sont repoussés.

Ce qui arrive en 2024

Selon les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, plusieurs nouveaux Mac équipés de la puce M4 devraient être dévoilés d’ici la fin du mois d’octobre. Ceci, avec une conférence prévue le 30 octobre et une disponibilité des produits dès le 1er novembre. Voici les produits qui pourraient être annoncés :

MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme

MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme

iMac M4

Mac mini M4 remanié

De plus, un iPad mini rafraîchi est également attendu ce mois-ci. Ces produits devraient être disponibles dans les magasins dès début novembre.

Retards de lancement : quels produits Apple devrez-vous attendre jusqu’à 2025 ?

Pour certains produits très attendus, il faudra patienter jusqu’en 2025. Parmi les lancements repoussés au premier semestre de l’année prochaine, on trouve :

MacBook Air M4 13 et 15 pouces

Nouvel iPad Air

iPhone SE de nouvelle génération

Nouveaux AirTags

Magic Keyboard pour iPad Air

Ces reports semblent liés à des contraintes de production ou des stratégies commerciales, repoussant la sortie de certains produits jusqu’à l’année prochaine.

iOS 18.1 arrive : quelles implications pour l’IA d’Apple en Europe ?

Apple prévoit également de lancer iOS 18.1 le 28 octobre 2024, une mise à jour qui introduirait les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence. Cependant, le déploiement complet de cette technologie en Europe se heurte à plusieurs obstacles réglementaires.

Le RGPD, le Digital Markets Act et l’Union Européenne imposent des restrictions rigoureuses sur l’utilisation des données personnelles et la transparence des algorithmes. Cela complique l’intégration de l’intelligence artificielle d’Apple dans ses services. Face à ces défis, Apple adopte une approche prudente avec un déploiement progressif et des versions potentiellement adaptées pour l’Europe.