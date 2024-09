5 changements qui rendent les iPhone 16 d’Apple plus faciles à réparer

Apple a informé des médias tels que Tom’s Guide et Engadget de certains changements de conception et de politique de réparation concernant les nouveaux iPhone 16.

Outre le fait que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus disposent d’un processus de retrait de la batterie plus facile, Apple a souligné les changements suivants :

La configuration on-device est désormais disponible pour la caméra TrueDepth de Face ID sur les iPhone de la série 12 et plus récents, ce qui élimine le besoin d’utiliser un Mac.

La caméra TrueDepth peut être échangée entre tous les modèles d’iPhone 16 et d’iPhone 16 Pro.

Apple peut désormais réparer le scanner LiDAR sur les modèles iPhone 16 Pro lors de l’entretien du module de la caméra arrière.

Les modèles iPhone 16 Pro présentent des modifications de conception interne qui offrent un « accès simplifié » à des composants non spécifiés.

Pour rappel, les quatre modèles d’iPhone 16 (16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max) seront lancés ce vendredi, à partir de 969 euros pour la version avec un écran de 6,1 pouces et 128 Go de stockage.

Des démontages par des sociétés spécialisées comme iFixit devraient être publiés sur la toile peu de temps après pour un examen plus approfondi des entrailles des appareils.