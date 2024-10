Cryptos : ETFSwap à 0,03846 $ vise les 10 $, le Dogecoin et le Shiba Inu à leurs prix de 2021 ?

Si vous recherchez le prochain token qui pourrait exploser comme Dogecoin (DOGE) ou Shiba Inu (SHIB) lors de leur rallye de 2021, ETFSwap (ETFS) pourrait être la réponse. ETFSwap (ETFS) est dans sa phase finale de prévente, vendant des millions de tokens à seulement 0,03846 $. Les investisseurs saisissent cette dernière occasion avant que les prix ne montent en flèche, avec des prédictions d’une montée potentielle à 10 $ à l’horizon. Ne manquez pas cette prévente abordable ; ETFSwap (ETFS) pourrait être votre prochain grand succès crypto.

ETFSwap (ETFS) : le prochain grand ETF crypto prêt à dépasser Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) de 2021

Alors que les prix de Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) peinent à maintenir leur élan, ETFSwap (ETFS) apparaît comme une alternative plus prometteuse. Actuellement en phase 3 de sa prévente, les tokens ETFSwap (ETFS) suscitent un grand intérêt, et ce pour une bonne raison. Ce token, au prix de 0,03846 $, est prêt à monter jusqu’à 10 $, en faisant un changeur de jeu potentiel pour les investisseurs précoces, dépassant la montée de Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) en 2021.

ETFSwap (ETFS) apporte des capacités spécifiques, telles que la fourniture de liquidités et les services de trading d’ETF perpétuels, permettant aux utilisateurs de trader des ETF à tout moment, sans date d’expiration. Le lancement de la plateforme bêta sur le testnet augmente son attractivité pour les investisseurs grâce à la disponibilité de pools de liquidités, de mécanismes de staking, de suivi des prix des ETF en temps réel, ainsi que de la possibilité d’acheter ou vendre les ETF les plus performants.

Ces caractéristiques des ETF devraient attirer de nombreux investisseurs de petite et moyenne taille qui contribueront à la flexibilité fonctionnelle d’ETFSwap (ETFS). Concernant le travail effectué lors du lancement en bêta, l’équipe d’ETFSwap (ETFS) a terminé tout le développement backend et les tests, garantissant ainsi le bon fonctionnement de la plateforme. Le design élégant de la plateforme bêta et la performance impeccable de ses fonctionnalités donnent un aperçu de l’avenir proche.

Les traders peuvent également utiliser des tailles de position jusqu’à 50x pour des options longues et courtes directement depuis la plateforme, ajoutant encore plus de flexibilité à l’expérience de trading. ETFSwap (ETFS) facilite également les utilisateurs en supprimant les processus de KYC pour trader sans intermédiaires. L’alliance avec des banques conformes à MiCa profite à la plateforme tout en effectuant la vérification KYC avec SolidProof, une autre source de validité en matière de sécurité.

L’intégration de la blockchain augmente encore l’attrait d’ETFSwap (ETFS) en offrant un environnement de trading sécurisé et transparent. Avec plus de 4,5 millions de dollars levés et des millions de tokens déjà vendus, ETFSwap (ETFS) est en bonne voie pour offrir une expérience de trading d’ETF exceptionnelle. Les investisseurs de Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) se tournent désormais vers ETFSwap (ETFS) comme le nouveau meilleur token prêt à monter jusqu’à 10 $.

Les meilleures performances de Dogecoin (DOGE) sont-elles derrière ? De nouvelles opportunités s’ouvrent

Dogecoin (DOGE) a commencé comme un mème internet amusant mais est rapidement devenu célèbre en 2021 grâce à des soutiens médiatiques. Son incroyable rallye de 20 639 % l’a propulsé à un sommet historique de 0,50 $, transformant ce qui avait commencé comme une blague en l’une des cryptomonnaies les plus performantes de l’année.

Bien qu’il ne soit plus à son apogée, Dogecoin (DOGE) se négocie actuellement à 0,1159 $. Malgré des gains récents, de 3 % au cours de la semaine dernière et de 10 % au cours du dernier mois, il est clair que ses jours de gloire sont peut-être derrière lui.

Le rallye de Shiba Inu (SHIB) en 2021 : l’histoire se répétera-t-elle avec de nouveaux rivaux ?

Shiba Inu (SHIB), une pièce décentralisée qui a attiré l’attention en 2021 et a généré des profits substantiels pour les premiers investisseurs, fait face aujourd’hui à un nouveau rival. Lors de sa montée remarquable cette année-là, Shiba Inu (SHIB) a vu une augmentation extraordinaire de valeur, atteignant un sommet historique de 0,000075 $ avant de descendre à 0,0000182 $.

Ce rallye était sans précédent, les graphiques de Shiba Inu (SHIB) montrant un schéma haussier jamais vu auparavant. Les investisseurs se positionnent actuellement dans la phase finale de prévente d’ETFSwap (ETFS), espérant répliquer la trajectoire impressionnante de Shiba Inu (SHIB).

Conclusion

ETFSwap (ETFS) crée du buzz dans le monde de la crypto avec la phase finale de sa prévente à 0,03846 $ ; la plateforme bêta est maintenant en ligne sur le Testnet et a récemment été listée sur CoinMarketCap.

