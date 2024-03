Skool : gagner de l’argent en créant une communauté autour de sa passion

Vous êtes un créateur ou un entrepreneur et vous gérez plusieurs plateformes pour vos cours en ligne, vos formations et vos communautés ? Si c’est le cas, vous devriez essayer Skool.com, la plateforme ultime de création de communauté qui unifie votre audience, votre contenu et vos ressources dans un espace unique.

Skool.com est une plateforme destinée aux créateurs qui peuvent y créer leurs communautés et organiser des cours. Avec Skool, vous pouvez héberger votre propre communauté d’abonnés en ligne et être payé pour cela chaque mois.

Fondé en 2019 par le célèbre entrepreneur en ligne et marketeur Sam Ovens, Skool est une plateforme d’hébergement de communautés et de cours qui se développe rapidement grâce à la large audience de son créateur.

Skool a été lancé pour combler certaines lacunes sur le marché des plateformes de cours en ligne. C’est une excellente option pour les créateurs qui veulent construire leur communauté en ligne et s’engager avec leur public d’une manière plus efficace.

Skool offre une gamme de fonctionnalités telles qu’un module de création de page de destination, des outils de construction de communauté, le traitement des paiements, et bien plus encore.

Que vous soyez blogueur, créateur de cours ou entrepreneur, Skool.com est une plateforme qui peut vous aider à développer votre communauté et votre activité.

Dans test de Skool, nous allons explorer les fonctions, les prix, les avantages et les inconvénients de cette plateforme pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Qu’est-ce que Skool ?

Skool est donc une plateforme tout-en-un d’hébergement de communautés et de cours fondée par Sam Ovens en 2019. Elle est conçue pour aider les créateurs à construire et à développer leurs communautés en ligne en fournissant une gamme de fonctionnalités pour gérer et monétiser leur contenu.

Avec Skool, vous pouvez créer et vendre vos cours en ligne, construire et engager votre communauté, et gérer vos abonnements en un seul endroit. La plateforme offre une interface conviviale qui permet aux créateurs de gérer facilement leur contenu et aux membres de la communauté d’y accéder.

L’une des caractéristiques uniques de Skool est son système d’apprentissage par le jeu. Ce système encourage les progrès en récompensant les utilisateurs par des points et des badges lorsqu’ils accomplissent des tâches et franchissent des étapes.

Cela contribue à maintenir l’engagement et la motivation des utilisateurs tout au long du processus d’apprentissage.

Skool propose une série d’outils pour aider les créateurs à monétiser leur contenu, notamment la gestion des abonnements, le traitement des paiements et la création de pages d’atterrissage.

La plateforme fournit également des analyses approfondies pour aider les créateurs à suivre leurs progrès et à optimiser leur contenu pour un engagement maximal.

Skool est une plateforme puissante qui fournit aux créateurs tout ce dont ils ont besoin pour construire et développer leurs communautés en ligne.

Que vous soyez un créateur de cours, un blogueur ou un spécialiste du marketing de contenu, Skool est la plateforme idéale pour vous aider à faire passer votre contenu au niveau supérieur.

Fonctionnalités de Skool

Skool est une plateforme tout-en-un qui propose des outils de création de communauté, des cours, des abonnements et des options d’engagement interactif pour les créateurs. Voici quelques-unes des caractéristiques qui distinguent Skool des autres plateformes communautaires :

Facilité d’utilisation

Skool possède une interface intuitive qui facilite la navigation et l’utilisation. La plateforme offre un design convivial qui permet aux créateurs et aux membres de la communauté de vivre une expérience fluide.

La fonction d’apprentissage gamifié de Skool donne la possibilité aux utilisateurs de profiter d’une expérience amusante et motivante qui les encourage à progresser. Skool propose également une période d’essai de 14 jours pour permettre aux nouveaux utilisateurs de tester la plateforme avant de s’engager dans un abonnement.

Options de personnalisation

Skool offre aux créateurs des options de personnalisation de leur communauté et de leurs pages de cours. Les créateurs peuvent choisir parmi une variété de modèles pour concevoir leurs pages, ou ils peuvent créer leurs propres pages personnalisées en utilisant le HTML et le CSS.

Skool propose également un éditeur par glisser-déposer permettant aux créateurs d’ajouter et d’organiser facilement le contenu de leurs pages.

Possibilité de création de communautés

Skool offre une gamme de fonctionnalités de création de communautés qui permettent aux créateurs de construire et de s’engager avec leur public. Les créateurs peuvent créer des groupes privés ou publics auxquels les membres de leur communauté peuvent adhérer et participer.

Skool propose également une fonction qui permet aux créateurs d’envoyer des messages communautaires par courrier électronique à leurs membres. En outre, Skool propose une fonction de chat privé 1 à 1 pour que les créateurs puissent communiquer individuellement avec leurs membres.

Options d’intégration

Skool propose des options d’intégration avec d’autres plateformes afin d’offrir aux créateurs une expérience transparente. Les créateurs peuvent intégrer Skool à leur site web ou à leur blog à l’aide d’un plugin WordPress.

Skool s’intègre également à Zapier, ce qui permet aux créateurs de connecter Skool à d’autres applications et d’automatiser les flux de travail. Enfin, Skool s’intègre à Stripe pour le traitement des paiements, ce qui donne la possibilité aux créateurs de monétiser facilement leur communauté et leurs offres de cours.

Skool offre une gamme de fonctionnalités qui en font une plateforme idéale pour les créateurs qui cherchent à construire et à s’engager avec leur public.

Sa facilité d’utilisation, ses options de personnalisation, ses capacités de création de communautés et ses options d’intégration en font un choix de premier ordre pour les créateurs qui cherchent à monétiser leur contenu.

Avantages de Skool

Voici quelques-uns des avantages dont vous pouvez bénéficier en essayant Skool :

Pour les créateurs

Facilité de création et de gestion des cours : Skool permet aux créateurs de créer et de gérer facilement des cours. La plateforme propose un éditeur par glisser-déposer qui vous permet de créer des cours rapidement et facilement.

Vous pouvez également utiliser Skool pour gérer le contenu de vos cours, inscrire les apprenants et suivre leurs progrès.

Fonctionnalités communautaires avancées : Skool offre plusieurs fonctions communautaires qui vous permettent de vous engager auprès de votre public et de construire une audience fidèle. Vous pouvez créer des forums de discussion, organiser des événements en direct et même jouer avec votre communauté pour maintenir l’engagement et la motivation de vos membres.

: Skool offre plusieurs fonctions communautaires qui vous permettent de vous engager auprès de votre public et de construire une audience fidèle. Vous pouvez créer des forums de discussion, organiser des événements en direct et même jouer avec votre communauté pour maintenir l’engagement et la motivation de vos membres. Traitement intégré des paiements : Skool s’intègre à plusieurs processeurs de paiement, dont PayPal et Stripe, ce qui vous permet de monétiser facilement vos cours et votre communauté.

Pour les membres des communautés

Expérience sans publicité : Skool offre une expérience sans publicité aux membres de sa communauté, ce qui signifie qu’ils peuvent se concentrer sur l’apprentissage et l’engagement avec la communauté sans être distraits par des publicités.

: Skool offre une expérience sans publicité aux membres de sa communauté, ce qui signifie qu’ils peuvent se concentrer sur l’apprentissage et l’engagement avec la communauté sans être distraits par des publicités. Navigation facile : Skool est conçu pour être convivial, avec une interface intuitive qui permet aux membres de la communauté de naviguer facilement et de trouver le contenu qu’ils recherchent.

: Skool est conçu pour être convivial, avec une interface intuitive qui permet aux membres de la communauté de naviguer facilement et de trouver le contenu qu’ils recherchent. Fonctionnalités communautaires attrayantes : Skool offre plusieurs fonctions communautaires qui permettent aux membres de la communauté de communiquer entre eux et avec le créateur. Ils peuvent participer à des forums de discussion, assister à des événements en direct et même obtenir des récompenses pour leur participation active à la communauté.

Essayer Skool gratuitement

Comparaison de Skool avec d’autres plateformes

Lorsqu’il s’agit de plateformes communautaires, Skool n’est pas la seule option disponible. Voici une comparaison rapide de Skool avec deux autres plateformes populaires : Patreon et Discord.

1. Skool vs Patreon

Patreon est une autre plateforme communautaire dont l’objectif est d’aider les créateurs à monétiser leur contenu. Cependant, il existe quelques différences essentielles entre Patreon et Skool :

La tarification : Alors que Skool facture un forfait mensuel de 99 $, Patreon prélève une partie de vos gains. Selon le type de contenu que vous créez, cela peut aller de 5 % à 12 %.

: Alors que Skool facture un forfait mensuel de 99 $, Patreon prélève une partie de vos gains. Selon le type de contenu que vous créez, cela peut aller de 5 % à 12 %. Fonctionnalités : Skool offre un large éventail de fonctionnalités, notamment l’hébergement de cours, la gestion de la communauté, etc. Patreon, quant à lui, vise principalement à permettre aux créateurs de recevoir des paiements récurrents de la part de leurs fans.

: Skool offre un large éventail de fonctionnalités, notamment l’hébergement de cours, la gestion de la communauté, etc. Patreon, quant à lui, vise principalement à permettre aux créateurs de recevoir des paiements récurrents de la part de leurs fans. Communauté : Si les deux plateformes sont conçues pour aider les créateurs à créer des communautés autour de leur contenu, Skool se distingue de Patreon par l’accent mis sur l’éducation et la gestion de la communauté.

2. Skool vs Discord

Discord est une plateforme de chat populaire que de nombreux créateurs utilisent pour créer des communautés autour de leur contenu. Voici comment Skool se positionne par rapport à Discord :

Objectif : Alors que Discord est avant tout une plateforme de chat, Skool est conçu spécifiquement pour les créateurs qui souhaitent créer et gérer des communautés autour de leur contenu.

: Alors que Discord est avant tout une plateforme de chat, Skool est conçu spécifiquement pour les créateurs qui souhaitent créer et gérer des communautés autour de leur contenu. Fonctionnalités : Skool offre un large éventail de fonctionnalités, notamment l’hébergement de cours, la gestion de communautés, etc. Discord, quant à lui, se concentre principalement sur la fourniture d’une plateforme de chat pour les communautés.

: Skool offre un large éventail de fonctionnalités, notamment l’hébergement de cours, la gestion de communautés, etc. Discord, quant à lui, se concentre principalement sur la fourniture d’une plateforme de chat pour les communautés. Facilité d’utilisation : Si les deux plateformes sont relativement faciles à utiliser, l’interface utilisateur de Skool est conçue spécifiquement pour les créateurs et comprend un large éventail d’outils pour vous aider à gérer votre communauté.

Bien que Patreon et Discord soient tous deux d’excellentes plateformes, Skool offre un mélange unique de fonctionnalités qui en font un excellent choix pour les créateurs qui souhaitent construire et gérer des communautés autour de leur contenu.

Essayer Skool gratuitement, créer une communauté

Avis et feedbacks des utilisateurs

Skool a reçu des commentaires positifs de la part de ses utilisateurs, qui apprécient sa facilité d’utilisation et son ensemble unique de fonctionnalités. De nombreux utilisateurs ont fait l’éloge de Skool pour sa capacité à aider les créateurs à créer et à développer leurs propres communautés privées.

Certains utilisateurs sont même allés jusqu’à dire que Skool était la meilleure plateforme communautaire pour les créateurs.

Un utilisateur a écrit : “J’utilise Skool depuis quelques mois et je suis vraiment impressionné par la plateforme. Elle est très facile à utiliser et contient tout ce dont j’ai besoin pour créer et vendre des cours, des accès de groupe et du contenu. L’aspect communautaire est également très intéressant, et j’ai pu entrer en contact avec d’autres créateurs et entrepreneurs dans ma niche”.

Un autre utilisateur a déclaré : “Skool a changé la donne pour moi. La plateforme est tellement intuitive et conviviale, et l’équipe d’assistance est toujours là pour m’aider si j’ai des questions. J’adore le fait de pouvoir créer ma propre communauté par abonnement et d’être payé pour cela chaque mois. C’est un excellent moyen de garder mes membres payants engagés et actifs”.

Cependant, certains utilisateurs ont fait remarquer que Skool manquait encore de certaines fonctionnalités nécessaires, comme l’hébergement de vidéos.

En outre, le prix peut être considéré comme élevé, surtout si on le compare à d’autres outils nécessaires aux créateurs de cours. Malgré ces inconvénients, de nombreux utilisateurs estiment que Skool reste la meilleure option pour ceux qui cherchent à créer et à développer leurs propres communautés privées.

Essayer Skool gratuitement, créer une communauté

Prix

Skool offre une période d’essai gratuite de 14 jours aux nouveaux utilisateurs. Après la période d’essai, vous pouvez souscrire à l’offre payante.

Ce plan coûte 99 $ par mois et comprend tout ce qui est nécessaire ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de créer et de vendre des abonnements.

L’offre permet un nombre illimité de cours et d’étudiants, et il n’y a pas de frais de transaction. Skool offre également une garantie de remboursement de 30 jours aux nouveaux utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de la plateforme.

Le prix de Skool est compétitif pour les fonctionnalités qu’il offre. Si vous êtes à la recherche d’une plateforme offrant une approche communautaire de la création de cours en ligne et de sites d’adhésion, Skool est peut-être le bon choix pour vous.

Essayer Skool gratuitement

Pour finir…

En conclusion, Skool est une plateforme en ligne innovante qui rationalise la gestion des communautés en ligne et l’hébergement de contenu pour les créateurs de cours, les coachs, les influenceurs et les entrepreneurs.

Elle offre un ensemble unique de fonctionnalités pour les programmes centrés sur la communauté et fournit une expérience utilisateur exceptionnelle qui est très facile à apprendre.

L’une des particularités de Skool est sa capacité à combiner différents outils de création de communautés, ce qui en fait une plateforme tout-en-un pour faciliter la gestion de la présence en ligne.

Dans l’ensemble, si vous êtes à la recherche d’une plateforme pour créer des cours en ligne et bâtir une communauté solide, Skool vaut vraiment la peine d’être envisagée.

Publié : 2 mars 2024