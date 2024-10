Le Galaxy S24 FE dévoilé : un prix plus attractif, mais un écran moins performant

Le Samsung Galaxy S24 FE a enfin été dévoilé, proposant un prix plus abordable, mais aussi des spécifications légèrement revues à la baisse. Parmi les concessions les plus marquantes, c’est l’écran du smartphone qui se distingue.

Le 26 septembre, en parallèle de la présentation des Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S10+, Samsung a également levé le voile sur le Galaxy S24 FE. Pour maintenir un prix de départ autour de 750 euros, la marque a dû revoir certains éléments, notamment en ce qui concerne l’écran.

Galaxy S24 FE : un écran plus grand mais une luminosité réduite

Le Galaxy S24 FE fait partie de la gamme « Fan Edition », qui vise à proposer les caractéristiques phares des appareils Samsung. Cependant, il est à un tarif plus compétitif que les Galaxy S24 et S24+. L’écran affiche une diagonale de 6,7 pouces, proche de celle du modèle Plus. Toutefois, un compromis a été fait sur la luminosité, limitée à 1900 cd/m², contre 2600 cd/m² pour le Galaxy S24 standard. Cette réduction de luminosité peut entraîner des difficultés de visibilité en extérieur sous forte lumière, par rapport à un Galaxy S24. Néanmoins, il s’agit d’une amélioration notable comparée au Galaxy S23 FE de l’an dernier, qui plafonnait à 1450 cd/m².

Une luminosité revue à la baisse et l’absence de la technologie LTPO

En comparaison, le Galaxy S23 offrait une luminosité maximale de 1750 cd/m².

Une autre différence notable concerne l’absence de la technologie LTPO sur le Galaxy S24 FE, présente sur le modèle classique. Cette technologie permet d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran entre 1 et 120 Hz, en fonction de l’utilisation, ce qui contribue à une meilleure gestion de l’autonomie. Sur le Galaxy S24 FE, le taux de rafraîchissement est limité à une plage fixe de 60 à 120 Hz, ce qui peut entraîner une consommation d’énergie légèrement supérieure. Toutefois, Samsung compense cette dépense énergétique avec une batterie plus grande et une puce Exynos 2400e potentiellement moins gourmande en énergie.