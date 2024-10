Le PDG d’Apple Tim Cook vend pour plus de 50 millions de dollars d’actions

Tim Cook, le PDG d’Apple sera bientôt plus riche de 50 millions de dollars après avoir vendu 223 986 actions de la société pour un total de 50 276 076 dollars. À l’origine, les actions ont été attribuées à Tim Cook dans le cadre d’une prime de performance basée sur le rendement des actionnaires d’Apple par rapport aux autres sociétés du S&P 500. Il vend souvent ses actions en octobre.

En début de semaine, Tim Cook s’est vu attribuer 219 502 actions Apple supplémentaires. 54 876 actions seront acquises par tiers en avril 2027, 2028 et 2029. 164 626 actions sont liées aux performances et seront acquises le 1er octobre 2027. En fonction des performances d’Apple entre l’exercice 2025 et l’exercice 2027, entre 0 et 200% du nombre cible d’actions peuvent être acquis.

La prime totale dépendra du rendement total pour les actionnaires d’Apple par rapport aux autres sociétés du S&P 500 au cours des deux prochaines années.

Au début de l’année 2024, Cook possédait plus de trois millions d’actions Apple, ainsi que 1,3 million de RSU non acquises. Les actions invendues de Tim Cook valent plus de 500 millions de dollars, et les attributions d’actions constituent la majeure partie de sa rémunération totale.

En 2023, le salaire de base de Tim Cook s’élevait à 3 millions de dollars, mais il a également reçu 47 millions de dollars en actions, 10,7 millions de dollars en primes basées sur les performances et 2,5 millions de dollars en autres rémunérations, telles que des contributions au plan 401(k), des primes d’assurance-vie temporaire, des indemnités de vacances, des frais de sécurité et des frais de voyage en avion.