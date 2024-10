iPhone 17 Pro : Apple envisage un unique bouton latéral multifonction pour simplifier l’utilisation

Apple prévoirait de modifier les boutons physiques de son prochain iPhone 17 Pro en combinant la touche Action et les commandes de volume en un seul bouton multifonction. Cette évolution marquerait une étape supplémentaire dans le design des iPhones, tout en simplifiant l’utilisation des commandes latérales.

Vers une fusion des boutons Action et Volume ?

L’iPhone 16 Pro étant désormais bien connu, les regards se tournent vers l’iPhone 17 Pro, dont la sortie est prévue pour 2025. Même si peu d’informations sont encore disponibles, les premières rumeurs suggèrent des changements notables, notamment concernant les boutons physiques. Selon certaines sources, Apple pourrait supprimer la touche Action tout en la fusionnant avec les boutons de volume, créant ainsi une commande latérale unifiée capable de gérer plusieurs fonctions.

Introduite avec l’iPhone 15 Pro, la touche Action permet aux utilisateurs de configurer des raccourcis pour lancer rapidement diverses applications ou fonctionnalités. Cette touche configurable deviendrait encore plus polyvalente si elle était fusionnée avec les boutons de volume. Une telle innovation pourrait offrir des fonctionnalités plus avancées, telles que des commandes de volume personnalisées et une configuration de sonneries rapides. Rappelant le nouveau bouton de contrôle de la caméra ajouté sur l’iPhone 16.

Un test en cours pour une commande tout-en-un

Selon le leaker Majin Bu, relayé par 91Mobiles, Apple serait déjà en phase de test de cette commande unifiée sur l’iPhone 17 Pro. En plus des fonctionnalités actuelles de raccourcis, cette nouvelle touche « à tout faire » pourrait également apporter une expérience utilisateur plus fluide et flexible. L’idée serait de permettre aux utilisateurs de contrôler non seulement le volume, mais aussi d’accéder à d’autres réglages d’un simple geste.

L’iPhone 17 Pro est attendu pour la rentrée 2025, et il devrait intégrer des technologies de pointe. Notamment une nouvelle puce gravée en 2 nm par TSMC, offrant des performances améliorées. Parallèlement, Apple pourrait lancer un modèle « Slim », supposé être le plus fin de l’histoire des iPhones, avec un prix probablement plus élevé.

Quoi qu’il en soit, cette évolution des boutons physiques montre une fois de plus la volonté d’Apple de simplifier l’expérience utilisateur tout en introduisant des fonctionnalités innovantes.