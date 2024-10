AirPods Pro 3 : le point sur les rumeurs

Bien qu’ils soient sortis il y a plus de deux ans, les AirPods Pro 2 d’Apple continuent de dominer le marché des écouteurs sans fil. Les AirPods Pro 3 étant attendus pour 2025, ceux qui envisagent d’acheter les écouteurs haut de gamme d’Apple peuvent toutefois se demander s’il vaut mieux attendre la prochaine génération.

Outre leurs performances audio et de réduction du bruit, généralement considérées comme excellentes pour de si petits écouteurs, l’une des raisons pour lesquelles les AirPods Pro 2 sont restés populaires est l’engagement d’Apple à leur ajouter des fonctionnalités avec des mises à jour logicielles.

Lors de la sortie d’iOS 17 l’année dernière, les AirPods Pro 2 ont été dotés de nouvelles fonctionnalités d’audio adaptatif, de commandes de mise en sourdine et d’un changement automatique d’appareil plus rapide. Avec iOS 18, sorti le mois dernier, Apple a ajouté des gestes de la tête, permettant aux utilisateurs de contrôler Siri sur les AirPods Pro en secouant ou en hochant la tête. Apple a également ajouté l’isolation vocale aux AirPods Pro pour réduire les bruits de fond forts et faciliter l’écoute, ainsi que des commandes d’audio adaptatif plus granulaires et une nouvelle fonction “Audio spatial personnalisé” spécifique aux jeux.

Par ailleurs, les AirPods Pro 2 devraient bénéficier d’une mise à jour importante en octobre avec la sortie d’iOS 18.1. Celle-ci devrait introduire une fonctionnalité d’aide auditive, permettant aux écouteurs de fonctionner comme une prothèse pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée. Apple a déjà reçu l’autorisation de la FDA pour cette fonctionnalité, qui pourrait changer la donne pour de nombreux utilisateurs.

AirPods Pro 2025 : ce que disent les rumeurs

Toute future génération d’AirPods Pro héritera certainement de toutes ces fonctionnalités, mais nous nous attendons également à des changements plus profonds. En ce qui concerne les AirPods Pro 3, de nombreux rapports suggèrent qu’Apple prévoit une refonte des écouteurs et du boîtier de charge. Bien que les détails soient rares, cela indique que la prochaine itération pourrait arborer un nouveau look par rapport à ses prédécesseurs, qui ont conservé un design similaire depuis les AirPods Pro originaux.

Sous le capot, Apple se concentrerait également sur les améliorations sonores, avec l’ajout d’un processeur audio plus rapide. Il s’agit d’une tendance constante à chaque nouveau modèle d’AirPods. Les rumeurs font état d’une réduction active du bruit « bien meilleure » que celle des AirPods Pro 2, déjà impressionnante.

Les fonctions de santé semblent également être une priorité pour les AirPods Pro 3. Apple serait en train de développer de nouveaux capteurs qui permettraient aux écouteurs de mesurer la température corporelle à l’intérieur des oreilles. Cela s’inscrit dans le cadre de l’effort plus large de l’entreprise en matière de suivi de la santé sur l’ensemble de sa gamme de produits, mais on ne sait pas si le capteur sera prêt à temps pour le modèle de l’année prochaine.

À plus long terme, Ming-Chi Kuo, analyste Apple, pense que nous pourrions voir des AirPods avec des caméras infrarouges intégrées dès 2026. Celles-ci permettraient d’améliorer les expériences audio spatiales lorsqu’elles sont associées au casque Vision Pro, même s’il est peu probable que cette technologie fasse ses débuts avec les AirPods Pro 3 de l’année prochaine.

Indices sur les AirPods 4

Les AirPods de quatrième génération pourraient donner un aperçu des autres changements de conception que nous pourrions voir arriver sur les AirPods Pro 3. Les AirPods 4 éliminent le bouton de configuration habituel situé à l’arrière des boîtiers de charge des modèles précédents. À la place, Apple a intégré un bouton capacitif dissimulé sur la face avant de l’étui, juste en dessous du voyant d’état. Pour lancer le mode d’appairage, il suffit d’ouvrir le boîtier et d’appuyer deux fois sur la zone centrale avant.

Le voyant d’état des AirPods 4 a également fait l’objet d’une refonte discrète. Lorsque le boîtier est fermé ou qu’il n’est pas en charge, la LED est totalement invisible. Il ne se révèle que lorsque l’étui est ouvert ou placé sur un chargeur. Ces changements de conception contribuent à faire du boîtier de charge des AirPods le plus petit et le plus léger à ce jour, et il y a de fortes chances qu’Apple les reprenne pour la prochaine génération d’AirPods Pro.