Kindle Colorsoft : la première liseuse Amazon avec un écran couleur

Amazon a aujourd’hui rafraîchi sa célèbre gamme de liseuses en introduisant le premier Kindle doté d’un écran couleur. Le Kindle Colorsoft, au prix de 299,99 euros, dispose d’un écran de 7 pouces à haut contraste qui, selon Amazon, offre des couleurs “semblables à celles du papier“.

Alors qu’Amazon a déjà commercialisé des tablettes avec des écrans LCD traditionnels prenant en charge la couleur, le Colorsoft est une liseuse E-Ink, comme les autres Kindle, mais avec une nouvelle technologie qui permet d’afficher des couleurs. Amazon utilise des pixels LED et un nouveau backplane en oxyde pour permettre l’affichage en couleur sans affecter la résolution ni augmenter la latence lors du changement de page.

Des rumeurs indiquent qu’Apple a testé la technologie d’affichage sur papier électronique (EPD) pour ses futurs appareils, y compris l’EPD couleur, qui est similaire à celle qu’Amazon vient de déployer. En 2022, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait déclaré qu’Apple avait testé l’Electronic Paper Display d’E-Ink pour ses futures tablettes pliables, et il avait suggéré que l’EPD couleur pourrait devenir une solution courante pour l’écran de couverture d’un iPhone, iPad ou Mac pliable.

Amazon affirme que le Kindle Colorsoft est son Kindle le plus lumineux à ce jour, et l’écran est capable d’ajuster la lumière en fonction de toutes les conditions d’éclairage. Il continue de proposer une résolution de 300 pixels par pouce pour le noir et blanc, et de 150 pixels par pouce pour la couleur. Le Kindle Colorsoft sortira le 30 octobre.