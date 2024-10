Oura Ring 4 : la nouvelle bague dotée de capteurs plus minces et d’une précision améliorée

Oura vient de lancer sa dernière bague intelligente, l’Oura Ring 4, entièrement en titane, offrant une précision améliorée et une application compagnon redessinée.

L’Oura Ring 4 introduit la technologie « Smart Sensing » qui, selon l’entreprise, améliore la précision des données en s’adaptant aux contours spécifiques du doigt d’un individu. Ce nouvel algorithme améliorerait la précision de la détection de l’oxygène dans le sang de 30% par rapport à l’Oura Ring 3 et réduirait les écarts dans le suivi de la fréquence cardiaque. Les capteurs de la bague sont désormais encastrés, ce qui devrait permettre un port plus confortable tout au long de la journée.

La nouvelle Oura Ring 4 présente un profil plus fin et davantage d’options de taille pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Il existe désormais douze tailles, allant de 4 à 15 (l’Oura Ring 3 était limitée aux tailles 6 à 13).

L’élargissement de la gamme de tailles intervient alors qu’Oura fait état d’un changement dans la démographie de ses utilisateurs, les femmes d’une vingtaine d’années représentant désormais son segment à la croissance la plus rapide. La société indique que l’autonomie de la batterie a également été prolongée jusqu’à huit jours.

Parallèlement à la mise à jour matérielle, Oura a également remanié son application compagnon avec une nouvelle interface. Cette refonte vise à simplifier la navigation et à fournir des informations plus claires sur les mesures de santé quotidiennes et à long terme. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la détection automatique de plus de 40 activités, un suivi amélioré du stress et un outil de prédiction de la « fenêtre fertile » pour les utilisateurs qui essaient de concevoir un enfant.

Au prix de 399 euros, l’Oura Ring 4 sera disponible en six couleurs : Silver, Black, Brushed Silver, Stealth, Gold et Rose Gold. La livraison débutera le 15 octobre.

Quid d’une bague connectée Apple ?

Au début de l’année, lorsque les premières informations sur la Galaxy Ring de Samsung ont commencé à circuler, des rumeurs sur l’entrée potentielle d’Apple sur le marché des anneaux connectées ont également commencé à circuler. Plusieurs brevets suggèrent que la firme de Cupertino a exploré le concept, et des rapports récents indiquent que son équipe de conception industrielle a présenté aux dirigeants une idée de bague intelligente axée sur la santé.

En février, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que la bague pourrait être une alternative moins coûteuse à l’Apple Watch, capable de synchroniser les données de santé et de fitness avec un iPhone. Toutefois, l’analyste avait également déclaré à l’époque que le développement actif n’était pas en cours. On ne sait donc toujours pas si l’anneau sera commercialisé à court terme, voire un jour.