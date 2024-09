Le tiroir pour carte SIM encore présent sur tous les iPhone 16 vendus en dehors des États-Unis

Les nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max d’Apple restent tous équipés d’un tiroir pour carte SIM physique en dehors des États-Unis.

Les caractéristiques techniques publiées sur le site officiel d’Apple suite à son évènement spécial confirment que les quatre modèles d’iPhone 16 sont compatibles avec les cartes nano-SIM en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, Italie, Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, au Japon, en Chine ou encore à Singapour. Dans la plupart des pays, les appareils continuent également à prendre en charge la carte eSIM, ce qui permet d’avoir une double carte SIM avec les réseaux cellulaires.

Il y a deux ans, Apple a retiré le tiroir de la carte SIM de tous les modèles d’iPhone 14 aux États-Unis, obligeant les clients à utiliser une eSIM, une carte SIM numérique qui permet aux utilisateurs d’activer un forfait cellulaire sans avoir à utiliser de carte nano-SIM physique. Apple a publié un document d’assistance contenant une liste des opérateurs qui prennent en charge la technologie eSIM dans le monde entier.

Lors du lancement de la série iPhone 14 aux États-Unis, Apple a présenté les eSIM comme étant plus sûres que les cartes SIM physiques, car elles ne peuvent pas être retirées d’un iPhone perdu ou volé. Apple a ajouté qu’il était possible de gérer jusqu’à huit eSIM dans l’application Réglages de l’iPhone, ce qui évite d’avoir à obtenir, transporter et échanger des cartes SIM physiques en voyage. Les iPhone 13 et plus récents peuvent avoir deux eSIM actives en même temps.

Avec l’élargissement de la disponibilité des eSIM, le tiroir pour la carte SIM pourrait éventuellement être supprimé des iPhone vendus en dehors des États-Unis dès l’année prochaine.