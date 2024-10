Les meilleures nouvelles technologies de gaming de l'hiver 2024 

Le monde vidéoludique n’en finit plus de grandir. Avec les jeux vidéo considérés comme le domaine avec la plus grande croissance dans le monde du divertissement depuis maintenant plusieurs années, toutes les choses touchant de près ou de loin à cet univers en profitent pour également, surfer sur la tendance.

Le jeu sur mobile, le iGaming avec le casino en ligne, le poker qui continue d’exploser les records, les consoles traditionnelles qui n’ont jamais eu autant de ventes : le jeu a le vent en poupe.

De quoi pousser les développeurs, fabricants et autres acteurs du genre à innover. Des produits aux technologies novatrices, présentation de ce qui marque l’époque actuelle, au cœur de l’hiver 2024.

L’accès mobile de Gamesoft

Développeur et fournisseur réputé de l’univers iGaming, Gamesoft a décidé de mettre l’accent sur le jeu mobile qui selon l’entité, s’apparente à l’avenir du jeu en ligne. De nombreux joueurs se connectent depuis tablettes et téléphones, et leur nombre devrait continuer de croître. Gamesoft encourage en ce sens, les opérateurs partenaires à mettre les petits plats dans les grands et à s’adapter à cette audience. En profitant de leur expertise et de leurs services.

Il faut donc saluer les actions de l’entité spécialisée. Nous les jugeons parfaitement dans l’air du temps avec surtout, des exemples concrets de ce que la plateforme propose chez ses partenaires. La liste est nombreuse et puisque les utilisateurs à la recherche d’un BonusFinder Québec se comptent désormais en millions, un tel choix est légitime.

Le mode jeu d’Apple sur son MacBook Pro M3 Max

Les puristes des ordinateurs et des jeux vidéo vont peut-être se faire remarquer une nouvelle fois mais force est de constater qu’Apple travaille de plus en plus pour changer la donne et surtout, balayer d’un revers de manche certains clichés. Et si Apple était finalement, une marque également pensée pour le gaming ?

Pensés pour le travail lourd, les MacBook Pro de la marque n’ont presque plus rien à envier aux concurrents profitant d’un système d’exploitation Windows. C’est d’autant plus vrai avec les puces maison mais aussi, la compatibilité grandissante et les travaux des développeurs en ce sens.

Insérée dans le nouveau MacBook Pro, la puce M3 Max est un bijou qui profite également des avancées logicielles de la marque à la pomme. Avec son nouveau système d’exploitation Sequoia, cette dernière établit automatiquement le mode jeu avec des performances remarquables et poussées dès lors que l’on lance un titre sur l’ordinateur. Simple mais efficace.

De la VR de qualité, enfin !

Technologie exceptionnelle et dont les amateurs de jeux vidéo ou de tech ne cessent de parler depuis maintenant plusieurs années, la réalité virtuelle n’a pas trouvé la scène qu’on lui imaginait. Pourtant, tout a évolué vers le bon sens avec des périphériques plus accessibles qu’auparavant et une diversité de gammes assez impressionnante en 2024.

Néanmoins, les développeurs de jeux vidéo avaient, ces dernières années, plus cru en l’évolution du jeu sur mobile, laissant un peu de côté l’évolution VR dans le gaming. Bien leur en a pris et difficile de leurs donner tort lorsque l’on voit la popularité du jeu sur mobile ! Mais les choses vont maintenant changer et le développement de la réalité virtuelle est enfin à la hauteur espérée.

En 2024 et d’ici le début de l’année 2025, cela devrait offrir des jeux de qualité et dignes de ce nom avec les Quest, PSVR2 et autres périphériques compatibles avec PC et consoles de jeu. De Bare Knuckle Fighting attendu en mars 2025 à Assetto Corsa deux mois plus tôt, sans oublier le prochain Just Dance ou encore Ace of Thunder, le calendrier des sorties n’a jamais semblé aussi chargé. C’est une vraie bonne nouvelle et un pas de plus vers l’immersion totale dans l’univers vidéoludique.

PHOTO: La PS5 fait peau neuve

L’intelligence artificielle embarquée dans la PS5 Pro

Présentée en grandes pompes en septembre 2024, la PlayStation 5 Pro est la grande attraction de la fin de l’année civile et évidemment, de l’hiver. Avec son système PSSR, Sony engage l’intelligence artificielle dans le vrai, avec des données que même les ingénieurs de la firme n’attendaient pas. Ce sont eux-mêmes qui l’ont avoué en présentant leur innovation au média spécialisé de Digital Foundry.

Historiquement, un jeu était soit au maximum des capacités graphiques d’une console, soit au maximum des performances techniques de cette dernière. Grâce à la technologie ajoutée à la PS5 Pro, les deux seraient désormais possibles et surtout, en constante évolution. Grâce à l’IA, la PS5 Pro pourra comprendre les habitudes du joueur et sans cesse améliorer la gestion de la puissance, du processeur et des graphismes. Cela veut dire qu’après plusieurs heures de jeu sur un même titre, le joueur aura accès à des capacités techniques supérieures que lors des premières parties. Impressionnant.