Solana Mobile dévoile le Seeker : un smartphone Web3 encore plus performant

Après le succès de son premier smartphone, les équipes de Solana Mobile ont dévoilé en janvier dernier un second modèle baptisé Chapter 2. Bien que les livraisons de celui-ci ne soient pas encore commencées, Solana revient déjà sur le devant de la scène avec un nouveau téléphone.

Solana annonce le Seeker : son troisième smartphone Web3

En juin 2022, Solana a lancé son premier smartphone, Saga, entièrement dédié au Web3. Ce modèle a rapidement suscité un vif intérêt, notamment avec des protocoles offrant des récompenses aux détenteurs de ce téléphone lors de divers airdrops. Deux ans après cette première sortie, Solana Mobile dévoile son troisième smartphone.

Le 19 septembre, juste avant la conférence Solana Breakpoint, l’équipe de Solana Mobile a annoncé un nouveau modèle : le Seeker. Ce smartphone Android promet d’être encore plus performant que ses prédécesseurs. Il se distingue par un design amélioré, une caméra plus performante et une batterie de plus grande capacité. Proposé à un prix de lancement de 450 $ jusqu’au 21 septembre, il permet d’effectuer les paiements via Solana Pay. Acceptant aussi bien les devises traditionnelles que les stablecoins comme l’USDC ou le PYUSD. Les premières livraisons du Seeker sont prévues pour 2025.

Le Seeker de Solana : un smartphone Web3 sécurisé avec des intégrations exclusives

Outre ses améliorations matérielles, le Seeker bénéficie d’un large éventail d’intégrations avec l’écosystème de Solana. Il est ainsi équipé d’un « Seed Vault Wallet » basé sur la technologie SolFlare, garantissant une sécurité renforcée pour les utilisateurs. De plus, le Seeker inclut un dApp Store, facilitant l’accès aux différents protocoles DeFi de Solana.

Pour ajouter une touche d’exclusivité, chaque Seeker est livré avec un Soulbound Seeker Genesis Token, présenté comme un « pass VIP pour les récompenses ». Cela pourrait ouvrir la voie à une participation privilégiée aux futurs airdrops sur le réseau Solana.

Enfin, le Seeker intègre nativement plusieurs protocoles DePIN de Solana, notamment Helium Mobile, un fournisseur d’accès à Internet décentralisé. Toutefois, avant cela, Solana Mobile doit encore achever les livraisons du modèle précédent, le Saga 2. Il semble que le fabricant OSOM, chargé de la conception du Saga, traverse actuellement des difficultés financières, ce qui pourrait affecter le calendrier des livraisons.