Apple Vision : sortie d’un casque à 2 000 dollars dès l’année prochaine ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur une version « Apple Vision » à 2 000 dollars plus abordable de son casque de réalité mixte, qui pourrait être lancé dès l’année prochaine.

L’Apple Vision Pro

Le nouvel appareil serait une version moins chère de l’Apple Vision Pro à 3 500 dollars, qui a été lancé en février. Apple s’attendrait à ce que ce modèle plus abordable se vende au moins deux fois plus que le Vision Pro. La firme de Cupertino aura du mal à atteindre 500 000 ventes de Vision Pro cette année, selon le cabinet d’études de marché IDC.

Pour être vendu à un prix inférieur, l’Apple Vision sera probablement équipé d’un processeur moins puissant et fabriqué en des matériaux moins chers que l’aluminium et le verre. L’appareil devrait également omettre certaines fonctionnalités non essentielles, comme EyeSight qui montre les yeux de l’utilisateur à l’extérieur du casque. Apple pourrait également utiliser des écrans plus grands mais avec des résolutions inférieures pour la version moins chère du casque Vision Pro, selon des rapports précédents.

Le groupe Vision Products d’Apple donnerait la priorité au développement de cette option moins coûteuse, reconnaissant que le prix élevé du Vision Pro et ses problèmes ergonomiques ont limité son attrait. L’équipe viserait à créer un appareil avec un potentiel de marché plus large tout en offrant une expérience de réalité mixte convaincante.

Le rapport de Gurman mentionne également qu’Apple travaille sur un Vision Pro de deuxième génération, prévu pour sortir en 2026. Cette mise à jour comporterait principalement un processeur plus rapide, avec peu d’autres changements hardwares attendus. On dit également qu’Apple travaille sur un projet de lunettes intelligentes parallèlement aux casques Apple Vision et Apple Vision Pro.