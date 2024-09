Apple déploie des fonctionnalités IA sur iOS, iPadOS et macOS

Progressivement, Apple déploie de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle sur ses appareils, notamment l’iPhone. Ces outils sont désormais disponibles dans les versions bêta publiques d’iOS, iPadOS et macOS.

Apple avance prudemment dans cette démarche. Les dernières versions bêta publiques introduisent plusieurs fonctionnalités très attendues d’Apple Intelligence, dont une première version du nouveau Siri. Auparavant réservées aux développeurs, ces nouveautés sont désormais accessibles à un plus large public via le programme bêta d’Apple.

iOS 18.1 et macOS 15.1 : Un aperçu des innovations IA d’Apple

Dans la dernière mise à jour de la bêta publique (iOS 18.1, iPadOS 18.1 ou macOS 15.1), on découvre selon MacRumors plusieurs outils. Notamment l’assistant d’écriture, la gomme magique pour les photos, ainsi qu’un Siri revisité.

Assistant d’écriture : Cet outil permet non seulement de relire et de résumer des textes, mais aussi de reformuler des messages dans un ton plus professionnel, concis ou amical. Il est accessible en sélectionnant simplement du texte, où que ce soit dans le système. Des réponses automatiques « intelligentes » font également leur apparition dans l’application Mail .

: Cet outil permet non seulement de relire et de résumer des textes, mais aussi de reformuler des messages dans un ton plus professionnel, concis ou amical. Il est accessible en sélectionnant simplement du texte, où que ce soit dans le système. Des réponses automatiques « » font également leur apparition dans l’application . Gomme magique : Semblable à une fonctionnalité déjà proposée par Google sur Android, cet outil permet de supprimer des éléments indésirables d’une image en générant des pixels à partir de ceux environnants.

: Semblable à une fonctionnalité déjà proposée par Google sur Android, cet outil permet de supprimer des éléments indésirables d’une image en générant des pixels à partir de ceux environnants. Nouveau Siri : Annoncé depuis juin dernier, le Siri revisité fait son entrée progressivement. La bêta introduit une nouvelle animation pour invoquer l’assistant (les bordures de l’écran s’illuminent). Elle améliore la compréhension du langage naturel, y compris les pauses et hésitations comme les « euuuuuh ». Toutefois, la véritable évolution permettant à Siri de comprendre et d’interagir avec le contenu à l’écran ne sera disponible que dans quelques semaines.

Les obstacles géographiques aux bêtas d’Apple

Malheureusement, Apple Intelligence reste officiellement inaccessible en Europe pour l’instant. Bien que les géorestrictions aient été levées en août pour les versions développeur, elles sont toujours en place pour les bêtas publiques. Pour les utilisateurs européens, accéder à ces nouvelles fonctionnalités nécessite donc plusieurs manipulations complexes.

Il faut non seulement installer la version bêta, mais aussi configurer le téléphone et Siri en anglais, puis se connecter à un compte américain de l’App Store. Cependant, cette procédure a pour effet de désactiver l’accès à vos achats sur iTunes et l’App Store. En résumé, il vaut mieux ne pas se précipiter pour tester ces outils d’IA, car ils viennent avec leur lot d’inconvénients.