Apple TV 4K (4e génération) : que disent les dernières rumeurs ?

L’Apple TV 4K actuelle a été lancée il y a exactement deux ans, et vous vous demandez peut-être quand le futur modèle de 4e génération est prévu. Récapitulons les rumeurs concernant la prochaine itération du boîtier multimédia d’Apple.

L’Apple TV 4K de 3e génération sortie en octobre 2022

En janvier 2023, Mark Gurman de Bloomberg rapportait qu’une nouvelle Apple TV était prévue pour le premier semestre 2024 : « Au-delà des futurs écrans intelligents et de la nouvelle enceinte, Apple travaille à la refonte de son boîtier TV. Une nouvelle version au design actuel est en préparation pour le premier semestre de l’année prochaine, avec un processeur plus rapide. »

Et la première moitié de l’année 2024 s’est écoulée sans qu’une nouvelle Apple TV 4K de 4e génération ne sorte le bon de son nez…

Le mois dernier, Gurman a déclaré qu’un « inventaire stable » de l’Apple TV laissait penser que le lancement d’un nouveau modèle n’était finalement pas imminent : « Bien que l’entreprise travaille sur une mise à jour du décodeur Apple TV depuis cette année, aucun nouveau modèle n’a vu le jour et les stocks stables de l’appareil suggèrent qu’une nouvelle version n’est pas à l’ordre du jour. »

En somme, il n’y a plus de calendrier précis pour la prochaine Apple TV 4K. Si vous envisagez d’en acheter une, nous vous recommandons toutefois d’attendre la fin du mois d’octobre, au cas où un nouveau modèle serait annoncé comme en 2022.

Dates de sorties des Apple TV

Voici les dates auxquelles les cinq précédents modèles d’Apple TV ont été annoncés :

Apple TV 4K de troisième génération : octobre 2022

Apple TV 4K de deuxième génération : avril 2021

Apple TV 4K de première génération : septembre 2017

Apple TV HD : septembre 2015

Apple TV de troisième génération : mars 2012

Quelle que soit sa date de sortie, la prochaine Apple TV 4K devrait, selon les rumeurs, être dotée d’un processeur plus rapide que l’actuelle puce A15 Bionic et être encore moins chère. Ming-Chi Kuo, analyste Apple, a laissé entendre que le prix de départ de la prochaine Apple TV pourrait être inférieur à 100 dollars aux États-Unis. En France, l’Apple TV actuelle est disponible avec une capacité de stockage de 64 ou 128 Go à respectivement 169 et 189 euros.

Aucun changement majeur de design n’a été évoqué pour la prochaine Apple TV 4K, mais Mark Gurman a déclaré qu’Apple avait envisagé d’ajouter une caméra sur un futur modèle. Le firmware tvOS 17 a ajouté une application FaceTime à l’Apple TV, ce qui permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo en utilisant la caméra arrière d’un iPhone ou d’un iPad connecté. Si l’Apple TV était dotée d’une caméra intégrée, les utilisateurs n’auraient ainsi plus besoin de recourir à un appareil externe pour passer des appels vidéo sur leur téléviseur.