Lenovo présente la Legion Go, concurrente de la Steam Deck

Décidément, le marché des consoles portables a le vent en poupe. Le fabricant chinois Lenovo a décidé de se lancer dans cet univers, et notamment dans la course qui oppose le géant Steam, avec son Steam Deck, à d’autres acteurs plus mineurs, comme Asus et sa Rog.

Manettes détachables

Lenovo a officialisé la Legion Go, une console portable pour jeux compatibles Windows qui ressemble à un mix entre la Steam Deck et la Nintendo Switch. Au rang de ses caractéristiques, on compte deux manettes détachables (comme les JoyCon de la Switch) équipées d’un capteur optique et d’une molette de souris, un écran 8,8 pouces 144 Hz au format 16:10, une béquille au dos l’appareil permettant de jouer avec les manettes sans tenir la console, un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X, et jusqu’à 1 To de capacité de stockage (+ microSD).

Ainsi, vous devrez pouvoir faire tourner tous les jeux PC les plus récents. La Lenovo Legion Go sera disponible à la vente en France au mois de novembre au prix de 799 euros la version 512 Go, ce qui plus de 100 euros de plus que le Steam Deck.