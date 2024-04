Google Chrome expérimente une méthode pour gérer vos dizaines d’onglets ouverts

Google teste actuellement un nouvel outil sur Chrome pour Android, conçu pour fermer et archiver les onglets inutilisés. L’objectif de cette initiative est d’organiser les nombreux onglets que vous avez pu conserver. Cependant, il est possible de les restaurer en cas de besoin.

Il n’est pas rare de se retrouver avec une multitude d’onglets ouverts, aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone portable. Vous tombez sur une page intéressante. Malheureusement, le moment n’est pas venu de la consulter et vous gardez l’onglet ouvert. Puis la situation se répète, encore et encore, jusqu’à ce que vous vous retrouviez avec une vingtaine d’onglets que vous avez négligés pendant des mois. C’est précisément cette habitude que Google cherche à éliminer sur Chrome. Pour ce faire, il introduit une fonction qui ferme automatiquement ces onglets, sans pour autant les éliminer définitivement.

Chrome pense à fermer vos onglets, pour le bien de tous (et de votre appareil)

Cette fonction est actuellement testée dans la version bêta de Chrome. Cette fonction doit être activée volontairement et s’appelle “Tab Declutter“. Son objectif est de faciliter la gestion automatique des onglets, contribuant ainsi à une légère réduction de la consommation de ressources par le smartphone. Jusqu’à présent, Chrome proposait simplement de fermer les onglets non utilisés.

Le principe est assez basique : après une période d’inactivité définie (qui reste à préciser), Chrome archive automatiquement les onglets inactifs. Ils restent accessibles si vous avez besoin de les consulter. Il est également possible de configurer le navigateur pour qu’il supprime les onglets qui n’ont pas été consultés pendant une période encore plus longue. Il semblerait que les utilisateurs puissent personnaliser le temps d’attente avant l’archivage des onglets inactifs.

Quand cette nouveauté de Google Chrome sera-t-elle disponible à grande échelle ?

Google a tout intérêt à intégrer cette fonctionnalité dans son navigateur pour Android. En effet, certains de ses rivaux proposent déjà des options similaires. Firefox pour Android, par exemple, peut archiver les onglets qui n’ont pas été consultés depuis quinze jours. Si les tests de Google s’avèrent concluants, il est probable que cette gestion simplifiée des onglets soit également adoptée sur les versions PC/Mac de Chrome.

Pour l’instant, la date de cette éventuelle intégration reste inconnue. De plus, les détails de l’interface utilisateur et les paramètres réglables pour les temps d’archivage et de suppression restent inconnus.