Samsung dévoile une mise à jour importante avec One UI 6.1

La révélation de la taille de téléchargement pour One UI 6.1 a été faite… Et il semble que la nouvelle mise à jour logicielle pour les smartphones Samsung ne se distingue pas par sa discrétion. Voici les détails.

Samsung révolutionne sa politique de mises à jour avec One UI 6.1

Comme prévu, Samsung déploie sa dernière mise à jour One UI sur un plus grand nombre d’appareils Galaxy. Parmi eux, les smartphones et tablettes haut de gamme de l’année dernière. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie habituelle de Samsung en matière de mises à jour logicielles. Cependant, One UI 6.1, qui retient notre attention aujourd’hui, marque un tournant dans cette approche.

Traditionnellement, Samsung s’est contenté de proposer deux mises à jour secondaires (hors correctifs de sécurité) entre chaque mise à jour majeure suivant la sortie d’une nouvelle version d’Android. One UI 6.1 devait être l’une de ces mises à jour mineures, mais l’introduction de la plateforme Galaxy AI sur les anciens smartphones éligibles a bouleversé ces plans. En conséquence, One UI 6.1 dépasse largement les attentes en termes de volume. En effet, elle est plus lourde que la combinaison d’Android 14 et de One UI 6.0.

Une mise à jour mineure qui marque les esprits

Avec une taille de 3 Go pour One UI 6.1, soit près d’un gigaoctet de plus que One UI 5.1 l’année précédente, l’ampleur de cette mise à jour est significative. Ce volume considérable est principalement dû à l’intégration de l’expérience Galaxy AI sur les smartphones Samsung de génération précédente. One UI 6.1 est donc une mise à jour quasi majeure pour ces appareils.

L’introduction de cette innovation majeure sur une plus large gamme de smartphones et de tablettes rend l’arrivée de One UI 6.1 particulièrement significative. Elle surpasse l’intérêt généré par One UI 5.1. Cette avancée est particulièrement importante, d’autant plus que l’opportunité pour Samsung de lancer une nouvelle plateforme révolutionnaire comme Galaxy AI. Celle-ci est capable de transformer l’expérience utilisateur sur ses appareils, et ne se présente pas tous les ans.

Pour mémoire, la sortie de One UI 6.1 vise notamment les nouveaux modèles de la série Galaxy S23. Elle concerne également les tablettes Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Tab S9.