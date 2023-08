Steam Deck : la console portable de Valve disponible moins chère en reconditionnée

De moins en moins de raisons de passer à côté. Le fabricant Valve, qui gère la plateforme Steam, propose désormais des versions de sa console portable, le Steam Deck, reconditionnées. Et moins chères !

Les trois modèles (64 Go, 256 Go et 512 Go) sont dès à présent disponibles à vente sur le site de Steam avec une réduction de 20% par rapport à leur prix. La première version est coûte 339 euros (au lieu de 419 euros), la seconde est à 439 euros (au lieu de 549 euros) et la troisième à 539 euros (au lieu de 679 euros).

“Reconditionnement certifié”

Valve assure un “reconditionnement certifié” de chaque console. “Chaque appareil est soumis à une réinitialisation-usine complète, à une mise à jour logicielle et à un examen approfondi comprenant plus de 100 tests”, affirme l’entreprise.

Rappelons que le Steam Deck est ni plus ni moins qu’un ordinateur portable compact et transformé en console de jeux. Tournant sous Linux, elle permet de faire tourner un bon paquet de jeux PC disponibles sur Steam, des plus vieux au plus récents. Quelques concessions doivent être faites au niveau des graphismes, mais rien qui n’est véritablement visible sur l’écran LCD de 7 pouces qui compose la machine.