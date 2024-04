Xbox : Microsoft prépare un chatbot avec IA pour les joueurs

Les chatbots sont en train de tout rafler. Les joueurs Xbox vont bientôt avoir le droit à de l’intelligence artificielle via un chatbot dédié. Cet assistant réalisera certaines tâches et proposera son aide aux joueurs, si l’on en croit les dernières informations. Ce chatbot s’animera quand il répondra à une question des joueurs. L’IA serait d’ailleurs directement reliée aux documents d’assistance de Microsoft.

Groupes de tests

Microsoft a élargi le groupe de test de son assistant ces derniers jours, suggérant que ce prototype d’agent virtuel d’assistance pourrait un jour traiter les demandes d’assistance de tous les clients. Microsoft a confirmé l’existence de son chatbot à The Verge. « Nous testons un agent virtuel d’assistance Xbox, un prototype interne d’un personnage animé qui peut interroger l’assistance Xbox par la voix ou le texte », explique Haiyan Zhang, directeur général de l’IA de jeu chez Xbox. « Le prototype permet aux joueurs d’obtenir plus facilement et plus rapidement de l’aide sur des sujets d’assistance en utilisant le langage naturel, en reprenant les informations des pages existantes de l’assistance Xbox ».

En préambule, ce chatbot Xbox demandera aux joueurs « Comment puis-je vous aider aujourd’hui ? ». Il pourra répondre aux demandes d’assistance, qu’il s’agisse d’une Xbox en panne ou d’aider à résoudre les problèmes liés aux abonnements payants. Microsoft envisage également de créer plusieurs assistants Copilot dopés à l’IA pour des tâches de sécurité et de modération, notamment la modération de contenu sur la Xbox, et pour aider à la mise en œuvre et aux procédures d’appel.