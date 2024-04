Des “AirPods Lite” et de nouveaux AirPods Max devraient être lancés cette année

Apple prévoit de commercialiser des AirPods Lite moins chers dans le courant de l’année, selon Jeff Pu, un analyste proche des entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Dans une note de recherche publiée hier par la société d’investissement Haitong International Securities, Pu a déclaré qu’une filiale de Foxconn sera l’un des fournisseurs des AirPods d’entrée de gamme. Il a ajouté que Foxconn augmentera l’assemblage des AirPods dans une usine en Inde au quatrième trimestre de 2024.

Mark Gurman, de Bloomberg, a précédemment déclaré qu’Apple prévoyait de sortir deux AirPods de quatrième génération en septembre ou octobre, d’entrée et de milieu de gamme. Selon lui, les deux modèles présenteront un nouveau design avec un meilleur ajustement, une qualité sonore améliorée et un étui de chargement actualisé avec un port USB-C.

Le modèle de milieu de gamme sera en outre doté d’une annulation active du bruit et d’un haut-parleur pour la géolocalisation Find My. Il n’est pas certain que les AirPods Lite les moins chers et les AirPods d’entrée de gamme de quatrième génération soient le même produit, mais cela semble plausible.

Jeff Pu prévoit également que les AirPods Max mis à jour seront commercialisés au quatrième trimestre 2024. Mark Gurman a précédemment déclaré qu’un port de charge USB-C sera la seule nouvelle caractéristique des écouteurs supra-auriculaires, et que de nouvelles options de couleur sont également envisagés par Apple.