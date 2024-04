La PS5 sera le plus grand succès de l’histoire de Sony, selon Jim Ryan

Un message d’adieu plein d’espoir. Alors qu’il vient de quitter son poste de patron de Playstation, Jim Ryan a évoqué le Playstation 5 dans un podcast fait par la marque nippone. Il a notamment déclaré :

“Je dirais qu’en ce moment, nous sommes au sommet de notre art. Nous avons été très clairs et très cohérents sur ce que nous représentons : de grandes consoles, une grande expérience de jeu sur console et de grands jeux.

La PlayStation 5 est bien partie pour être notre console ayant le plus gros succès de tous les temps sur plusieurs vecteurs et je pense que les jeux et les expériences de jeu que vous verrez sur la PlayStation 5, sous la houlette de PlayStation Studios, sont les meilleurs que nous ayons jamais vus.“

Baisse des prévisions de ventes

Jim Ryan n’a pas précisé à quels vecteurs il faisait référence. La PS5 devrait ainsi se rapprocher du titre de machine la Dans les résultats financiers de l’entreprise pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, la division jeux de Sony a enregistré un nouveau trimestre record en matière de revenus, avec des ventes de PS5 atteignant 54,7 millions d’exemplaires. vendue de l’entreprise, qui est pour l’heure la PS2. En revanche, les prévisions de ventes pour l’année ont été baissé, après un retard par rapport à l’objectif.