Lenovo IdeaPad Duet 3i : une nouveauté qui a fière allure

Un nouveau membre de la famille Lenovo vient de faire surface : l’IdeaPad Duet 3i édition 2023. Cette machine peut être utilisée à la fois comme un PC et une tablette tactile. Le Mobile World Congress a été l’occasion pour Lenovo de présenter plusieurs produits dont l’un des plus attendus est le renouvellement de l’IdeaPad Duet 3i.

Que savoir sur l’IdeaPad de Lenovo ?

L’IdeaPad est souvent présenté comme une alternative à l’iPad (Air), mais il est également considéré comme une cousine proche des EeePC. Avec son écran IPS LCD de 11,5 pouces de diagonale, sa résolution de 2000 par 1200 pixels et sa tactile, il offre un format simple et pratique.

Pour maintenir un prix abordable, Lenovo a privilégié des puces Intel Celeron (Alder Lake-N), 8 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD de 250 Go au format M.2 PCLe. Cette configuration permet à l’appareil de fonctionner comme un véritable petit PC sous Windows 11 Pro. Avec son clavier rétractable et son épaisseur de 8,95 mm, l’IdeaPad est une machine portable.

Le clavier, équipé d’un pavé tactile, peut être dépilé et séparé de l’écran. Cela permet à l’appareil d’être utilisé en mode tablette. Grâce à une batterie de 35,6 Wh, la marque promet une autonomie de 8,5 heures. De plus, la technologie Rapid Charge Boost permet d’avoir deux heures d’utilisation supplémentaires en 15 minutes de charge.

L’appareil dispose également d’une caméra frontale de 5mp, d’une caméra arrière de 8mp et de deux haut-parleurs certifiés Dolby Audio. Enfin, vous allez remarquer la présence d’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation latéral, un module WI-FI 6 et un Bluetooth 5.

Quelle différence entre l’IdeaPad et les IdeaPad Duet ?

Il est important de ne pas confondre l’IdeaPad avec l’IdeaPad Duet 5, un appareil de 13,3 pouces dotés de ChromeOs et d’un SoC ARM. Il y a par ailleurs IdeaPad 5i, une variante Windows 11 équipée d’un écran de 12,35 pouces, d’ALder Lake-U d’Intel et de 15 watts de TDP. Bien que cette dernière offre des performances supérieures, elle est nettement plus coûteuse avec un tarif de départ de 750€ environ.Le prix est sans aucun doute l’un des principaux avantages de la Lenovo IdeaPad Duet 3i. Avec un coût de 449€ prévu pour sa sortie en juin 2023, cet appareil constitue une alternative intéressante aux tablettes Android et à l’iPad. Néanmoins, pour juger de ses performances, il faudra la tester de manière approfondie.