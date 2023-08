Stalker 2 reporté de quelques mois sur Xbox, PC et Game Pass

Le jeu tant attendu se déroulant dans Tchernobyl a besoin de plus de temps pour être chouchouté. Le FPS post-apocalyptique ukrainien Stalker 2 se montre en ce moment même dans les allées du salon de jeu vidéo Gamescom, à Cologne. Il devait d’ailleurs être présenté ce jeudi.

Sortie début 2024

Malheureusement, et alors que tous les feux semblaient au vert avec des previews venant d’être publiées par les médias internationaux, le jeu de GSC Game World vient d’être repoussé au premier trimestre de l’année 2024. STALKER 2 sortira donc entre janvier et mars 2024, une information confirmée par les développeurs dans le kit press du jeu. “S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl sortira sur PC et Xbox Series X/S au premier trimestre 2024. Le jeu sera également disponible dans le Game Pass Day One et les précommandes sont disponibles sur notre site web”, peut-on lire.

À la Gamescom, le patron de Xbox, Phil Spencer, déclarait que l’équipe de STALKER 2 lui tenait à cœur en raison de « tout ce à quoi elle a dû faire face ». On rappelle que la guerre en Ukraine fait toujours rage. Le jeu devait initialement sortir le 22 avril 2022, mais l’invasion a chamboulé les plans du studio. Certains membres de GSC sont d’ailleurs partis à la guerre.