La date de sortie de Stalker 2 aurait fuité

Décidément, Xbox revient sur les chapeaux de roue. La fin d’année chez la branche gaming de Microsoft est en effet bien chargée, avec l’arrivée de Starfield le 6 septembre, et de Forza Motorsport en octobre. Mais ce ne serait pas terminé, puisque Stalker 2, le FPS du studio ukrainien GSC Game World, serait sur le point d’être commercialisé. La date de sortie du titre aurait fuité, si l’on en croit le site de Plaion.

Le 1er décembre ?

L’éditeur et revendeur allemand a édité la page dédiée à Stalker 2. Si l’on en croit les informations désormais affichées, le jeu sortirait le 1er décembre 2023 sur Xbox Series et PC. Il sera d’ailleurs disponible day one sur le Gamepass. Outre cette date présumée, Plaion indique que Stalker 2 proposera des mécaniques de survie liées à la faim, à la fatigue et aux saignements. Un cycle jour-nuit et une météo réaliste serait aussi de la partie.

Alors attention, cette date est à prendre avec des pincettes. Il est possible que Plaion se soit trompé. Il est également probable que ce ne soit qu’un simple “placeholder”, autrement dit, une date symbolique. Dans tous les cas, le jeu sera présent à la Gamescom 2023.