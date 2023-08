Xbox : le stand de Microsoft sera gigantesque à la Gamescom

Xbox a définitivement enclenché la sixième vitesse. La branche gaming de Microsoft continue de vouloir lâcher les chevaux, à quelques semaines de la sortie du tant attendu Starfield. Xbox sera effectivement très présent à la Gamescom, grand événement jeu vidéo de Cologne, en Allemagne, qui aura lieu fin août. Le salon accueillera le plus grand stand Xbox jamais vu, avec plus de 30 jeux présents dont 25 jouables, 150 bornes et un théâtre de 300 places construit pour l’occasion.

Stalker 2, Starfield et Forza présents

Seront donc présents Starfield, Forza Motorsport, Towerborne, Ara : History Untold et même Stalker 2, à la grande surprise de tout le monde. Mais aussi Jusant, Payday 3, Persona 5 Tactica, Mortal Kombat 1, Armored Core VI et Ghostrunner 2, entre autres. “Les participants peuvent également venir nous aider à célébrer les 10 ans d’[email protected] et découvrir une gamme variée de titres [email protected] en démonstration, tels que Lamplighter’s League de Paradox, SteamWorld Build de Thunderful, Lightyear Frontier d’Amplifier, et bien d’autres encore. Quel que soit votre centre d’intérêt, le stand Xbox aura forcément quelque chose qui vous intéressera“, peut-on lire dans un communiqué.

Des abonnements au PC Game Pass, des ordinateurs portables et des casques audio pourront aussi être gagnés lors d’un jeu concours organisé sur place. Rappelons que le salon se déroulera du 23 et 27 août prochain et que la conférence Opening Night Live sera quant à elle diffusée le 22 août.