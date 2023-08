Xbox : les circuits de Forza Motorsport se dévoilent

La fin d’année est bien chargée chez Xbox. Un mois après la sortie du mastodonte Starfield, ce sera au tour de Forza Motorsport d’intégrer le Game Pass de la firme de Redmond. Le jeu de course automobile se dévoile d’ailleurs en révélant la liste de ses vingt circuits. Les développeurs de chez Turn10, le studio derrière Forza, promettent d’ailleurs que ces 20 circuits ont été entièrement reconstruits et que cinq d’entre eux sont totalement inédits à la licence.

Heure et météo dynamique

Chaque circuit propos une heure de la journée dynamique avec de la météo, du public et une température qui change et provoque des conditions de circulation différentes. Oui, c’est assez fou ! Un certain nombre de circuits sera également ajouté au fur et à mesure des mois, mais on ne sait pas encore lesquels. Sans plus attendre, voici les circuits actuellement connus de ce nouvel opus de Forza :

Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit des 24 Heures du Mans (Le Mans)

Circuit de Spa-Francorchamps

Eaglerock Speedway

Grand Oak Raceway

Hakone Circuit

Indianapolis Motor Speedway

Kyalami Grand Prix Circuit

Laguna Seca Raceway

Le Mans – Circuit International de la Sarthe

Maple Valley

Mid-Ohio Sports Car Course

Road America

Silverstone Circuit

Suzuka Circuit

Virginia International Raceway

Quelques vidéos ont aussi été dévoilées.

Le reste est à retrouver sur la chaîne Youtube de Forza.