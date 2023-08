Starfield : son univers s’offre un véritable contexte historique

Le mastodonte de Microsoft approche. Silencieux jusqu’ici, il semble se doter jour après jour d’une campagne marketing de plus en plus puissante. Aujourd’hui, le site internet de Starfield vient de mettre en ligne l’histoire complète de son univers avant le début du jeu, que vous pourrez expérimenter le 6 septembre (ou le 1er, en accès anticipé). Découvrez ci-dessous les principaux événements et factions du jeu.

2050

Première arrivée des humains sur Mars. Dès 2100, l’humanité vit dans l’espace.

2156

Arrivée des humains sur Alpha du Centaure (4,37 années-lumière de la Terre).

2159

Établissement de l’Union coloniale.

2160

Fondation de New Atlantis, qui devient la capitale officielle de l’Union coloniale en 2161.

2167

Colonisation de Cheyenne par Solomon Coe qui y fonde sa première colonie : Akila City.

2188

Coe invite Volii à rejoindre Cheyenne dans une nouvelle alliance : la Confédération Liber Astra. Cette dernière est officiellement formée en 2189.

2194

L’Union coloniale met en orbite une station appelée la Clinique autour de Deepala, dans le système Narion. Les peuples non affiliés du système Narion voient cet établissement comme une tentative de l’UC d’étendre ses frontières et exigent le retrait de la station. Suite au refus de l’UC, les peuples de Narion demandent à rejoindre la Confédération Liber Astra qui se mobilise pour protéger le système en 2195.

2196

En réponse à la mobilisation de Liber Astra, l’UC introduit une flotte dans le système Narion, Liber Astra en fait de même. C’est le début de la guerre de Narion.

2216

La guerre de Narion s’éternise alors que l’opinion publique se dégrade. En 2216, le Traité de Narion est signé par l’UC et la Confédération Liber Astra, mettant fin au conflit. Le terme « Systèmes occupés » est officialisé dans le traité.

2221

La Police de Liber Astra est fondée comme une force d’élite de protection et d’investigation au service des citoyens de la Confédération Liber Astra.

2275

Constellation est formée par Sebastian Banks. Les membres d’origine comprennent Chloe Bao, physicienne accomplie, Aja Mamasa, plus jeune membre du groupe et protégée de Sebastian, Darius Andris, botaniste et spécialiste en xénoflore, Bernadette Laurent, héritière et aventurière fortunée, Everado Gil, ancien contrebandier, et Kadri Toma, spécialiste en biologie et physique. La Loge est construite à New Atlantis pour répondre aux besoins des membres de Constellation pour les générations à venir.

2305

Barrett rejoint Constellation.

2307

La Confédération Liber Astra commence à exploiter la planète Vesta du système Lunara. En 2308, l’Union coloniale prétend qu’en établissant une colonie dans un quatrième système stellaire, la Confédération Liber Astra viole le Traité de Narion. Les discussions diplomatiques échouent et l’UC assiège Vesta, tuant tous ceux qui y étaient restés (ou y furent emmenés) pour la défendre. C’est le début officiel de la Guerre coloniale.

2311

Après plusieurs années de conflit, la Guerre coloniale prend fin avec la bataille de Cheyenne dans laquelle une flotte de vaisseaux civils et militaires de la Confédération Liber Astra abat les vaisseaux de commandement de la Marine coloniale grâce à des tactiques de guérilla.

2315

En réponse à l’utilisation de vaisseaux civils par Liber Astra lors de la Guerre coloniale, l’UC décide de fonder l’Avant- garde. Cette dernière est une armée civile reposant sur des vaisseaux privés d’individus ayant juré de protéger l’Union coloniale et ses intérêts. La récompense ultime pour ce service est l’obtention de la citoyenneté de l’UC.

2319

Sarah Morgan devient le plus jeune commandant du Corps des navigateurs de l’UC, bien que cela ne dure pas, car la division est supprimée en 2320. Laissée à son sort, mais toujours décidée à mettre son entraînement aux services des autres, Morgan rejoint Constellation.

2321

Walter Stroud, copropriétaire de Stroud-Eklund, l’un des fabricants majeurs de vaisseaux des Systèmes occupés, rejoint Constellation et devient son principal support financier.

2322

Vladimir Sall, ex-pirate de la Flotte écarlate, rejoint Constellation.

2325

Sarah Morgan devient la dirigeante de Constellation.

2325

Le théologien Matteo Khatri rejoint Constellation.

2326

Barrett trouve l’artefact original dans les archives de Constellation et reconnaît qu’il s’agit d’un objet spécial.

2326

Après des mois de correspondance avec Sarah Morgan, Noel, talentueuse scientifique diplômée, est invitée à rejoindre Constellation.

2327

Le membre de la POLA, Sam Coe, et sa fille Cora rejoignent Constellation.

2328

Andreja rejoint Constellation.

2328

Barrett convainc Constellation d’acheter la station L-868 et de la transformer en scanner pour l’espace lointain, surnommé « l’Iris ».

2330.

Début de Starfield.