Assassin’s Creed Mirage avance sa date de sortie

C’est une bien belle nouvelle, à l’heure où toutes les grosses sorties du monde du jeu vidéo repoussent leurs dates de commercialisation. Ubisoft vient effectivement d’annoncer que son titre phare de la fin d’année, Assassin’s Creed Mirage, sortira plus tôt que prévu sur Playstation 5, Xbox Series et PC.

Le 5 octobre au lieu du 12

Ubisoft annonce que la nouvelle date de sortie d’Assassin’s Creed Mirage est le 5 octobre, au lieu du 12 jusqu’à présent. Une semaine plus tôt, qui l’éloigne notamment du mastodonte Spider-Man 2, qui sortira le 20 octobre. Le même mois sera disponible Lords of the Fallen, Alan Wake 2 et Super Mario Wonder. Le développement d’Assassin’s Creed est d’ailleurs officiellement terminé.

Rappelons que Mirage vous met dans la peau de Basim, un assassin sévissant à Bagdad. Le jeu marque le grand retour de la furtivité.