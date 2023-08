Playstation 5 Slim : une première vidéo fuite

Malgré les pénuries qui ont frappé les consoles de salon en début de génération, Sony n’a pas voulu arrêter la course à l’innovation. Le géant japonais préparerait effectivement une Playstation 5 Slim, censé être plus petite mais pas plus puissante que la PS5 original. Preuve en est cette toute première fuite en image, qui est devenue virale sur Internet.

Lecteur de disque détachable ?

La vidéo a été publiée par Better Way Electronics, un spécialiste australien de la réparation de PlayStation. On peut y voir le boîtier en plastique du futur modèle. On y découvre une protubérance pour le lecteur de disque, un espace plus petite pour les ventilateurs, deux fentes pour donner un côté racé au boîtier et deux ports USB-C à l’avant. Problème : ce nouveau modèle n’a pas grand chose de Slim…

Des rumeurs ont déjà circulé sur la PS5 Slim, avec notamment le fait qu’elle verrait le jour en septembre de cette année. Elle aurait un lecteur de disque détachable. La PS5 actuelle en modèle standard est vendu à 549 euros et le modèle Digital sans lecteur est à 449 euros. La Slim devrait donc logiquement se situer dans ces eaux là, voire un peu moins cher, à 399 euros.