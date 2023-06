Prince of Persia, Mortal Kombat, Path of Exile 2… Un Summer Games Fest riche en annonces !

Hier soir se tenait le Summer Games Fest, l’événement jeu vidéo de l’année qui a remplacé l’E3. La conférence longue de deux heures a été très riche en annonces, et ce, quelques jours seulement avant la tenue du Xbox Games Showcase. Des annonces nombreuses, mais également très prometteuses !

Le Summer Games Fest a été marqué par le flamboyant Final Fantasy VII Rebirth, auquel nous avons déjà dédié un article. Mais pas que ! Mortal Kombat 1 a ainsi assuré le spectacle d’entrée de jeu, avec une séquence de gameplay ultra gore et la présence de… Jean-Claude Vandamme, qui doublera Johnny Cage. Alan Wake 2 a également été montré dans une séquence de gameplay assez courte. D’autres titres ont été particulièrement remarqués, tels que Path of Exile 2, Baldur’s Gate 3 et même Sandland, le nouveau jeu qui arbore le style graphique du créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama !

Spider-Man 2, Lies of P, Prince of Persia…

Le Summer Games Fest aura également été l’occasion pour Sony de dévoiler la date de sortie de Spider-Man 2, qui sera commercialisé à partir du 20 octobre. Parmi les autres jeux ambitieux révélés, Like a Dragon Gaiden The Man Who Eraised His Name (c’est long !), Banishers, Toxic of Commando, Immortals of Aveum, Lies of P, Lysfanga… Enfin, Ubisoft a fait une apparition remarquée avec le grand retour de Prince of Persia dans un opus nommé The Lost Crown.

Ci-dessous, retrouvez les trailers qui nous ont le plus marqué :