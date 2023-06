Xbox Games Showcase : ce qu’il faut savoir sur l’événement de Microsoft

Xbox aussi aura le droit à son “showcase”, le 11 juin prochain ! Après Sony, Microsoft va tenir une conférence pour montrer ses prochains jeux. L’année dernière, Xbox avait promis tout un tas de titres qui devaient sortir dans les 12 prochains mois. Certes, certains jeux ne sont toujours pas sortis à l’heure où sont écrites ces lignes, mais la conférence s’était avérée riche en annonces ! Et on s’attend ce 11 juin à 19 heures heure française à du très lourd, au vu des nombreux projets de Xbox teasés depuis désormais des années.

Deux heures de show

L’événement se tiendra en direct sur Youtube, Twitch et consorts. Il devrait durer deux heures, et une partie sera intégralement dédiée à Starfield, le fils spirituel de Skyrim, mais dans l’espace. Un Xbox Games Showcase Extended, censé montrer plus longtemps certains jeux annoncés le 11 juin, aura lieu le 13.

Que peut-on attendre de ce Showcase ? Et bien du gameplay, pardi ! Et notamment sur des jeux annoncés de longue date, comme Hellblade 2, Avowed, The Outer Worlds 2, Fable, Forza Motorsport, Everwild et Contraband. Gears 6 pourrait aussi faire son apparition. On rappellera que Microsoft a désormais sous sa responsabilité l’éditeur Bethesda. En bref, on a hâte de voir cette conférence qui promet d’être mémorable !