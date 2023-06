Playstation 5 : Final Fantasy VII Rebirth se dévoile enfin dans du gameplay

Enfin ! La suite du remake de Final Fantasy VII s’est montrée hier soir lors de l’événement qui remplace l’E3, le Summer Games Fest. Cette conférence de deux heures de temps a été riche en annonces, que l’on nous vous résumons dans un autre article. Mais la star du show a évidemment été Final Fantasy VII Rebirth, très attendu ! Le fait qu’il se montre hier était plutôt surprenant, puisque Final Fantasy 16, le tout nouvel opus de la saga, sort dans désormais une quinzaine de jours… Mais qu’importe pour l’éditeur des deux jeux, Square Enix, qui met le paquet sur la série.

Square Enix a effectivement montré une longue vidéo de gameplay. De quoi nous en mettre plein la rétine, puisque le jeu s’avère absolument magnifique. Et pour cause: le jeu n’est pas prévu sur PS4, comme Final Fantasy VII Remake, mais uniquement sur PS5 et PC. La séquence de gameplay montré nous dévoile les contrées au-delà de Midgar, dans des décors magnifiques et avec l’équipe du jeu original au grand complet.

Rappelons toutefois que Rebirth devrait largement s’éloigner du matériau d’origine, puisque c’est une autre histoire qui sera racontée. Surprise également : Final Fantasy VII Rebirth tiendra sur deux Blu-Rays ! Preuve que le titre s’avère massif. Il sortira “début 2024”, donc sûrement entre janvier et avril de l’année prochaine. On a hâte !