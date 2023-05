Playstation Showcase : des annonces en pagaille, Spider-Man 2 et Metal Gear Solid en vedettes

Sony envoie du lourd. La marque nippone a tenu hier soir son Playstation Showcase, un événement consacré aux jeux PS5 à venir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la soirée a été riche en annonces. On vous répertorie tout ça, vidéos à l’appui.

Les jeux services

On a d’abord eu droit à plusieurs jeux services qui ont probablement déçu les joueurs du monde entier. Foamstars, de Square Enix, s’est révélé être une pâle copie de Splatoon, sur Nintendo Switch. Le studio de Jade Raymond Haven prépare de son côté Fairgame$, un battle royale pour PS5 et PC. Bungie travaille sur un FPS multijoueurs, Marathon. Enfin, Helldivers 2, sorte de Starship Troopers, débarquera cette année et c’est un TPS a priori coopératif. Aucun de ces jeux n’a montré de gameplay, hormis Foamstars.

Les indés et la VR

Playstation a ensuite misé sur tout un tas de jeux indépendants. On notera le fils spirituel de Abzu et Journey, Sword of the Sea, qui débarquera très prochainement. Un nouveau Cat Quest et Neva étaient aussi de la partie. Mais c’est véritablement The Plucky Squire qui a été le plus impressionnant techniquement. Le PSVR 2 a aussi été mis à l’honneur, avec Synapse, Crossfire Sierra Squad ou Arizona Sunshine 2.

Les grosses productions

Mais Playstation n’a pas oublié son coeur de cible, en montrant de grosses productions. Final Fantasy XVI a encore une fois été mis à l’honneur, un mois avant sa sortie. Le jeu Phantom Blade Zero a été une petite claque. Street Fighter 6, Alan Wake 2, Dragon’s Dogma 2, Immortals of Aveum, Talos Principe 2 et Assassin’s Creed Mirage ont aussi été montrés. Notons que tous ces jeux sont multiplateformes, à l’exception de Phantom Blade et FF 16.

Mais évidemment, Playstation a dévoilé une longue vidéo de gameplay de Spider-Man 2 ! Certains se plaindront de graphismes similaires au premier, mais force est de constater que le jeu envoie du lourd en terme de mise en scène.