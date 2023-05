Xbox : la Chine valide le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Nouveau rebondissement dans l’interminable affaire d’Activision chez Xbox. La Chine, marché au milliard de clients, vient de valider le rachat d’Activision – Blizzard par Microsoft. C’est le site Seeking Alpha qui révèle l’information. Le régulateur des concurrences chinois aurait accepté le rachat sans conditions, au contraire de l’Europe qui a imposé certaines contraintes à la firme de Redmond, et du Royaume-Uni, qui a carrément refusé le deal.

Cette validation de la Chine est évidemment une étape très importante. L’Europe, le Japon, le Brésil et désormais l’empire du milieu ont accepté que Microsoft rachète l’éditeur de jeux vidéo Activision – Blizzard. Cela ouvrirait donc la voie à Microsoft pour rendre exclusifs à sa Xbox et surtout disponibles sur son Gamepass de grandes licences, tels que Call of Duty ou Diablo.

Pas de rachat avant 2024

Pour autant, le feuilleton, commencé l’année dernière, est loin d’être terminé. L’Europe a imposé des concessions à Microsoft, notamment au sujet du cloud gaming. Le régulateur américain, la FTC, a porté plainte pour que le rachat ne passe pas, estimant qu’il pourrait porter atteinte au marché. La CMA, régulateur britannique, a de son côté refusé le rachat, pour la même raison. Microsoft a déjà annoncé sa décision de faire appel, ce qui repoussera quoiqu’il arrive le rachat à 2024 au minimum.

Microsoft pourrait très bien racheter l’éditeur malgré les avis de la CMA et de la FTC, mais cela signifierait qu’il pourrait quitter le marché américain et britannique. Autrement dit, c’est fort peu probable. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, n’a en tout cas pas exclu la possibilité de quitter le Royaume-Uni, du moins pour le service cloud de Xbox. La CMA ne serait alors plus en mesure d’interdire le rachat.