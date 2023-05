Hogwarts Legacy, le jeu vidéo Harry Potter, dépasse le milliard de dollars de chiffre d’affaires

Un succès retentissant ! Le jeu vidéo sous licence Harry Potter, Hogwarts Legacy, a dépassé le milliard de dollars de chiffres d’affaires. Cela représente pas moins de 15 millions de copies vendues, ce qui est un véritable raz-de-marée. A la fin février, Hogwarts Legacy avait déjà engrangé un chiffre d’affaires de 850 millions de dollars, soit 12 millions de copies. La cadence des ventes a donc évidemment ralenti, mais elle devrait reprendre puisque le jeu vient de sortir sur console de la précédente génération, à savoir Playstation 4 et Xbox One, et qu’il devrait débarquer cet été sur Nintendo Switch.

La version Switch arrive

David Zaslav, PDG du groupe Warner Bros Discovery, a déclaré à propos de ce succès, lors d’une conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers : « Hogwarts Legacy a accumulé plus d’un milliard de dollars de ventes au détail et plus de 15 millions d’unités vendues dans le monde à ce jour, et aujourd’hui l’équipe lance le jeu sur les PlayStation 4 et Xbox One ». Hogwarts Legacy devient donc la cinquième franchise de jeu de Warner Bros à générer plus d’un milliard de dollars, avec LEGO, DC, Mortal Kombat et Game of Thrones.

JB Perrette, directeur général du streaming mondial et des jeux chez Warner Bros Discovery, a également indiqué à propos de la sortie prochaine sur Switch : « Nous considérons qu’il s’agit probablement d’une base d’installation beaucoup plus importante en ce qui concerne la franchise Harry Potter, ce qui attire évidemment un très large public dans le monde entier, et sur des marchés comme le Japon où Nintendo est très présent et où Harry Potter est très populaire. Nous pensons que cette sortie aura un impact beaucoup plus important que celle » de la PlayStation 4 et de la Xbox One.