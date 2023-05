La Playstation 5 bat des records de vente, la Xbox chute

Ceux qui prédisaient une “remontada” de Xbox lors de cette génération de console semblent s’être trompés ! La marque gaming de Microsoft est en berne face à sa principale concurrente, Playstation, qui ne cesse d’établir des records avec la PS5. À ce jour, 38,4 millions de PS5 ont été vendues à travers le monde, selon les derniers chiffres communiqués à l’occasion de la fin de l’année fiscale 2022.

Le bilan financier annuel de Sony assure même que 6,3 millions de Playstation 5 ont été vendues de janvier à mars 2023: autrement dit, c’est le meilleur score enregistré dans le secteur du jeu vidéo. C’est 215% de plus par rapport aux ventes de PS5 au même trimestre, l’année dernière. Sur ces trois dernières années, l’activité jeu vidéo du géant japonais Sony a donc rapporté quasiment autant que toute la génération PS4, et le triple de la génération PS2, soit respectivement 7 et 6 ans.

En cause, la hausse des prix, bien évidemment, mais surtout la popularité du jeu vidéo qui explose de plus en plus. Les joueurs ayant également vieilli, leur pouvoir d’achat s’est enrichi, et ils dépensent donc plus. En résumé, le chiffre d’affaires annuel de Sony est de 24,5 milliards d’euros, un record.

Baisse des ventes chez Xbox

Du côté de chez Xbox, on affiche une triste mine. La Xbox Series a connu une baisse de ses ventes de 30% en un an. Aucun chiffre précis n’est donné, preuve de l’ambiance qui règne chez Microsoft ! Le revenu des jeux est également en baisse de 4%. Pour autant, les revenus du contenu et des services Xbox est en légère augmentation de 3% grâce, notamment, au Gamepass, ce système d’abonnement à la Netflix.