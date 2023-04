Nintendo Switch 2 : rumeur ou réalité ?

Les spéculations se multiplient et les attentes grandissent en ce qui concerne la nouvelle console de jeu Nintendo. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence face aux rumeurs qui circulent sur Internet.

Les révélations sur la nouvelle console de Nintendo

La Nintendo Switch a récemment célébré son 6e anniversaire et les fans sont de plus en plus curieux au sujet de la prochaine console du fabricant. Cependant, il semblerait que la marque envisage de passer à une nouvelle génération de console. En réalité, la console commence à montrer des signes de vieillissement technologique avec l’utilisation de technologies Nvidia datant de 2015 (Tegra X1). Les spéculations autour d’une Nintendo Switch 2 se multiplient, mais il est encore trop tôt pour y croire.

Ces derniers jours, plusieurs internautes ont exprimé leur avis sur la future console de Nintendo. Tout d’abord, le compte Twitter Cult_of_Ember affirme que la nouvelle console Nintendo sera dévoilée cette année. Ce compte est généralement dédié aux actualités liées à l’univers cinématographique Marvel.

Ensuite, la chaîne YouTube Mike Odyssey, a publié une vidéo posant la question d’une présentation d’une Nintendo Switch 2 dès le mois de juin. En effet, le créateur affirme avoir reçu des courriels de plusieurs sources indiquant que Nintendo prévoirait des présentations en juin et en septembre concernant sa nouvelle console.

Cette théorie est renforcée par l’annonce récente de Nintendo d’un événement « Nintendo Live 2023 » à Seattle en septembre. Les fans auront alors la possibilité de se rendre physiquement pour tester les nouveautés de la société. Ce serait l’occasion idéale pour présenter en avant-première une nouvelle console.

La date de sortie de la console

Il est important de faire preuve de prudence face aux multiples rumeurs entourant une éventuelle Nintendo Switch 2. Il convient de rappeler que l’entreprise organise régulièrement des événements Nintendo Live sans qu’ils soient nécessairement liés au lancement d’une nouvelle console de jeu. Par exemple, un Nintendo Live a eu lieu en octobre 2022 sans qu’une nouvelle console ne soit annoncée.

Aussi, le calendrier proposé par les rumeurs soulève des questions. Si la firme japonaise devait annoncer et lancer une console dans les prochains mois, il devrait y avoir davantage de fuites concrètes. Pour un tel produit, les développeurs devraient avoir accès à des kits de développement pour préparer les jeux de lancement.

Si l’on considère une sortie prévue pour le début de l’année 2024, il est peu probable que l’entreprise la dévoile dès cette année. En tant que leader du marché actuel, la marque n’est pas sous pression pour annoncer sa nouvelle console. Le constructeur n’a donc aucune raison de compromettre les ventes de la période de Noël en annonçant prématurément une Nintendo Switch 2. Ceci pourrait casser les ventes de la console actuelle. Il serait donc plus logique d’envisager une présentation en janvier 2024, suivie d’un lancement commercial en mars ou au printemps.

Les rumeurs concernant cette nouvelle console se multiplient, mais elles ne proviennent pas de sources fiables. Les sources fiables telles que OnLeaks ou des sources journalistiques n’ont pas encore divulgué d’informations concrètes sur ce sujet. Il est évident que Nintendo finira par sortir sa console, mais pour l’instant, il n’y a aucune information concrète sur la date de présentation ou de commercialisation.