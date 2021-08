iPhone 13 : une trailer vidéo dévoile la possible gamme complète

La présentation de l’iPhone 13 aura lieu le mois prochain. En attendant, les rumeurs concernant les prochains smartphones de la Pomme se multiplient. Il y a quelques jours, une vidéo non-officielle a été publiée pour nous en dire plus.

La semaine dernière, la chaîne ConceptsiPhone a publié une vidéo sur YouTube présentant le possible rendu des futurs smartphones de la Pomme. Nous y apercevons une encoche plus petite et un dispositif dorsal assez imposant. Si la vidéo s’approcherait de la réalité, le design de l’iPhone 13 serait légèrement différent.

La gamme de l’iPhone 13 devrait bénéficier des performances du processeur A15 Bionic. Les modèles Pro et Pro Max intégreraient une dalle de 120 Hz LTPO et un stockage interne pouvant aller jusqu’à 1 To.

Par ailleurs, le journaliste Mark Gurman indique que la firme de Cupertino a testé l’intégration du Touch ID dans l’écran des prochains iPhone. Toutefois, Apple aurait pris la décision de ne pas retenir cette solution pour les smartphones de cette année. « Je pense qu’Apple a opté pour Face ID pour ses iPhone haut de gamme et son objectif à long terme est d’implémenter Face ID dans l’écran lui-même », souligne-t-il.

Rappelons que la Pomme pourrait organiser trois keynotes en septembre pour lancer ses différents produits. De plus, les rumeurs indiquent que l’iPhone 13 serait disponible le 17 septembre prochain.