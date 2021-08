iPhone 13 : date de sortie le 17 septembre, les AirPods 3 le 30 septembre ?

Apple prévoit peut-être de lancer l’iPhone 13 le vendredi 17 septembre et les AirPods 3 le jeudi 30 septembre, selon l’image d’une application de commerce électronique découverte par le site chinois IT Home.

La capture d’écran, initialement publiée par le compte Weibo @PandaIsBald, suggère que les quatre modèles d’iPhone 13 seront mis en vente le 17 septembre, suivis des AirPods de troisième génération le 30 septembre.

En dehors de l’image, qui pourrait être facilement falsifiée, IT Home n’offre aucune autre information pour étayer son affirmation, et le site web a partagé des captures d’écran dans le passé qui se sont avérées inexactes. Les informations ci-dessus doivent donc être prises avec des pincettes.

Cela dit, avec le retour d’Apple à son calendrier traditionnel de lancement en septembre, les dates ci-dessus pourraient bien s’avérer correctes. Daniel Ives, analyste chez Wedbush, a suggéré que l’iPhone serait lancé au cours de la troisième semaine de septembre, soit la semaine du 13 au 17 septembre. Sur la base des lancements passés, le 7 septembre, le 14 septembre et le 21 septembre sont des jours probables lors desquels nous pourrions voir les nouveaux modèles d’iPhone dévoilés.

Les nouveaux modèles d’iPhone 13 mettront fortement l’accent sur l’appareil photo, notamment le mode ProRes et le mode portrait pour les vidéos. Les nouveaux combinés comprendront également une encoche plus petite, des batteries plus grandes et des performances améliorées. Les AirPods 3 d’Apple devraient avoir un facteur de forme similaire à celui des AirPods Pro, avec un nouveau boîtier, une tige plus courte et peut-être des embouts remplaçables.