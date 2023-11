Amazon licencie dans sa division jeux vidéo

Décidemment, le secteur est en définitivement en proie aux licenciements. Après Ubisoft et bien d’autres, Amazon a décidé de licencier des salariés de sa branche Amazon Games. Aucun studio de développement n’est toutefois concerné. Deux sources ont confié à Aftermath que le géant américain supprime 180 emplois. Ainsi, Crown Channel, une chaîne Twitch soutenue par Amazon, ainsi que l’équipe de Game Growth, qui aide les éditeurs à atteindre de nouveaux publics, vont être dissous.

Deuxième vague de licenciements en un an

Christoph Hartmann, le président d’Amazon Games, a d’ailleurs confirmé les faits dans un mail adressé aux employés : “Nous avons écouté nos clients et nous savons que leur offrir des jeux gratuits tous les mois est ce qu’ils veulent le plus, c’est pourquoi nous affinons notre avantage Prime pour nous concentrer davantage sur ce point. Ces changements dans notre approche commerciale s’accompagnent de changements dans nos ressources, ce qui se traduit par la suppression d’un peu plus de 180 postes.”

C’est déjà la deuxième fois qu’Amazon Games subit des licenciements cette année. En avril dernier, 100 postes avaient été supprimés au sein de Game Growth, du studio de développement à San Diego et de Prime Gaming.