Ubisoft licencie, le studio d’Assassin’s Creed et Far Cry impacté

Au tour d’Ubisoft d’entrer dans la valse des licenciements. L’éditeur français vient de confirmer, après des informations de Kotaku, qu’il allait se séparer d’une partie de ses salariés au Canada. 98 personnes issues du studio Ubisoft Montreal, son plus gros studio dans le monde, vont être licenciées. Ces licenciements interviennent dans un contexte de “réorganisation” de ses équipes générales et administratives, d’Ubisoft IT, et du studio SFX d’Ubisoft, Hybride.

124 postes supprimés

“Ubisoft procède à un licenciement collectif dans son établissement de Montréal dans le cadre d’une réorganisation de ses services de soutien à la production à travers le Canada. En consolidant ces fonctions à l’échelle du Canada, Ubisoft sera en mesure d’optimiser ses ressources afin d’être plus viable à long terme“, a indiqué l’éditeur.

D’autres postes seront supprimés dans ses autres bureaux canadiens. Au total, 124 postes vont être supprimés. Le développement des jeux en cours ne seraient toutefois pas affectés. Au total, plus d’un millier d’employés ont quitté Ubisoft cette année, selon le dernier rapport de la société. Ubisoft Montreal est le plus gros studio de l’entreprise française, ayant développé des opus d’Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs ou Rainbow Six.