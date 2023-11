Baldur’s Gate 3 débarque bientôt sur Xbox et en édition physique

Nommé hier soir parmi les jeux pouvant être sacré “game of the year“, Baldur’s Gate 3 va très bientôt faire reparler de lui. Jusqu’ici uniquement disponible sur Playstation 5 et PC, le jeu de rôle événement a teasé une future annonce pour “les joueurs Xbox”, a annoncé le studio de développement Larian sur X.

“Semaine chargée”

Dans un message publié sur Twitter pour exprimer sa gratitude face à ses nombreuses nominations (dans huit catégories !), le studio en a profité pour annoncer une “semaine chargée” : “Les fans de Xbox, et les fans de supports physiques, surveillez cet endroit pour une annonce importante. La semaine s’annonce chargée 👀”, peut-on lire.

Depuis plus de deux mois désormais, Baldur’s Gate 3 n’est pas disponible sur Xbox à cause de la Series S. La console la moins puissante de la gamme peine à faire tourner le multijoueur, et Xbox bloquait jusqu’à septembre la possibilité d’avoir une version Series S moins complète sur la Series X. Mais face au tollé, Microsoft a renoncé à ce dogme : BG3 arrive donc prochainement sur Xbox, avant la fin de l’année, normalement.