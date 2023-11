Game Awards 2023 : six jeux nommés pour le GOTY, pas un seul de Xbox

Encore une année blanche pour Xbox. Alors que tous les éditeurs et développeurs du monde rêve de voir leur oeuvre sacrée GOTY, ou “Game of the Year”, Microsoft est le seul constructeur de consoles à ne pas placer de jeux dans les six titres nommés pour le trophée. Geoff Keighley, le maître de cette cérémonie digne des Oscars qui aura lieu le 8 décembre prochain, les a annoncés hier soir. Voici la liste des jeux retenus :

Alan Wake 2 ;

; Baldur’s Gate 3 ;

; Marvel’s Spider-Man 2 ;

; Resident Evil 4 ;

; Super Mario Bros. Wonder ;

; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Les autres catégories

Meilleure réalisation :

Alan Wake 2 ;

; Baldur’s Gate 3 ;

; Marvel’s Spider-Man 2 ;

; Super Mario Bros. Wonder ;

; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Meilleure narration :

Alan Wake 2 ;

; Baldur’s Gate 3 ;

; Cyberpunk 2077: Phantom Pain ;

; Final Fantasy XVI ;

; Marvel’s Spider-Man 2.

Meilleure direction artistique :

Alan Wake 2 ;

; Hi-Fi Rush ;

; Lies of P ;

; Super Mario Bros. Wonder ;

; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Meilleure bande originale :

Alan Wake 2 ;

; Baldur’s Gate 3 ;

; Final Fantasy XVI ;

; Hi-Fi Rush ;

; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Meilleur design audio :

Alan Wake 2 ;

; Dead Space ;

; Hi-Fi Rush ;

; Marvel’s Spider-Man 2 ;

; Resident Evil 4.

Meilleure performance :

Ben Starr (Clive Rosfield dans Final Fantasy XVI ) ;

) ; Cameron Monaghan (Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Survivor ) ;

) ; Idris Elba (Solomon Reed dans Cyberpunk 2077: Phantom Pain ) ;

) ; Melanie Liburd (Saga Anderson dans Alan Wake 2 ) ;

) ; Neil Newbon (Astarion dans Baldur’s Gate 3 ) ;

) ; Yuri Lowenthal (Peter Parker dans Marvel’s Spider-Man 2).

Jeu le plus impactant :

A Space for the Unbound ;

; Chants of Sennaar ;

; Goodbye Volcano High ;

; Tchia ;

; Terra Nil ;

; Venba.

Meilleur jeu en constante évolution :

Apex Legends ;

; Cyberpunk 2077 ;

; Final Fantasy XIV ;

; Fortnite ;

; Genshin Impact.

Meilleur jeu indépendant :

Cocoon ;

; Dave the Diver ;

; Dredge ;

; Sea of Stars ;

; Viewfinder.

Meilleur jeu mobile :

Final Fantasy VII: Ever Crisis ;

; Hello Kitty Island Adventure ;

; Honkai: Star Rail ;

; Monster Hunter Now ;

; Terra Nil.

Meilleur support communautaire :

Baldur’s Gate 3 ;

; Cyberpunk 2077 ;

; Destiny 2 ;

; Final Fantasy XIV ;

; No Man’s Sky.

Innovation dans l’accessibilité :

Diablo IV ;

; Forza Motorsport ;

; Hi-Fi Rush ;

; Marvel’s Spider-Man 2 ;

; Mortal Kombat 1 ;

; Street Fighter 6.

Meilleur jeu en VR / AR :

Gran Turismo 7 ;

; Horizon Call of the Mountain ;

; Humanity ;

; Resident Evil Village VR Mode ;

; Synapse.

Meilleur jeu d’action :

Armored Core VI ;

; Dead Island 2 ;

; Ghostrunner 2 ;

; Hi-Fi Rush ;

; Remnant 2.

Meilleur jeu d’action et d’aventure :

Alan Wake 2 ;

; Marvel’s Spider-Man 2 ;

; Resident Evil 4 ;

; Star Wars Jedi: Survivor ;

; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Meilleur jeu de rôle :

Baldur’s Gate 3 ;

; Final Fantasy XVI ;

; Lies of P ;

; Sea of Stars ;

; Starfield.

Meilleur jeu de combat :

God of Rock ;

; Mortal Kombat 1 ;

; Nickelodeon All-Star Brawl 2 ;

; Pocket Bravery ;

; Street Fighter 6.

Meilleur jeu familial :

Disney Island Illusion ;

; Party Animals ;

; Pikmin 4 ;

; Sonic Superstars ;

; Super Mario Bros. Wonder.

Meilleur jeu de simulation/stratégie :

Advanced Wars 1+2: Re-boot Camp ;

; Cities: Skylines II ;

; Company of Heroes 3 ;

; Fire Emblem Engage ;

; Pikmin 4.

Meilleur jeu de sport/course :

F1 23 ;

; EA Sports FC 24 ;

; Forza Motorsport ;

; Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ;

; The Crew Motorfest.

Meilleur jeu multijoueur :

Baldur’s Gate 3 ;

; Diablo IV ;

; Party Animals ;

; Street Fighter 6 ;

; Super Mario Bros. Wonder.

Meilleur premier jeu indépendant :

Cocoon ;

; Dredge ;

; Pizza Tower ;

; Venba ;

; Viewfinder.

Jeu le plus attendu :

Final Fantasy VII Rebirth ;

; Hades II ;

; Like a Dragon: Infinite Wealth ;

; Star Wars Outlaws ;

; Tekken 8.

Meilleur jeu e-sport :

Counter-Strike 2 ;

; Valorant ;

; League of Legends ;

; PUBG Mobile ;

; Dota 2.

Vous pouvez d’ores et déjà voter pour vos jeux préférés sur le site internet des Video Game Awards. Les deux grands favoris sont Baldur’s Gate et Zelda Tears of the Kingdom. Qui succèdera à Elden Ring ? Réponse le mois prochain.