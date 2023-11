Call of Duty Modern Warfare 3 : une honte vendue plein pot

L’on pourrait presque croire que Microsoft est frappé d’une malédiction. Alors que le géant américain vient d’officialiser le rachat d’Activision Blizzard King, son tout premier jeu issu de l’éditeur a tout d’une honte absolue. Vendu 75 euros sur les stores Playstation, Xbox ou Steam, le titre était auparavant prévu pour être un DLC de Modern Warfare 2, sorti l’année dernière. Dès le début d’année 2023, les rumeurs indiquaient qu’un simple pack de cartes issu de l’épisode MW2 de 2009 allait être vendu séparément…

Mais voilà, Activision a voulu entretenir sa poule aux oeufs d’or, et en faire un jeu complet. Le souci, c’est que le contenu ne suit absolument pas ! Les premiers tests sont tombés pour la campagne solo qui “accompagne” le titre, et le résultat est clair : IGN lui a mis la note de 4/10. Cette campagne est ainsi qualifiée de pire campagne jamais vu dans un COD. Elle dure 3 à 4 heures, avec des missions recyclées sur la carte de Warzone… En outre, aucun événement significatif ne s’y déroule, et c’est toujours aussi mal écrit.

Le multijoueur, qui débarque le 10 novembre, va également se faire sévèrement critiquer. Et pour cause, le jeu aura 16 maps, certes… Mais les 16 maps sont toutes les mêmes que celles de Modern Warfare 2 ! Oui oui, aucune carte inédite ne sera disponible. Une belle honte, donc. Et vendue plein pot, évidemment. N’oublions pas également que le jeu pèse plus de 200 Go. Une optimisation indigne.