Xbox : Microsoft rejette les accessoires “non autorisés”

Drôle de décision de la part de Xbox, qui est pourtant loin derrière Playstation et Nintendo. Microsoft a décidé de sévir contre les manettes et autres accessoires Xbox provenant de tiers. Un message d’avertissement apparait désormais lorsque l’on essaye de connecter à la console certains accessoires tiers : “L’accessoire connecté n’est pas autorisé”.

“Désactivé” dans deux semaines

Une tentative de connexion d’un accessoire non « Xbox Compatible » se solde par un code erreur 0x82d60002 pour certains contrôleurs tiers, accompagné d’une notification indiquant que l’accessoire sera « désactivé » dans deux semaines. Vous pouvez donc utiliser cet accessoire encore deux semaines, puis ce ne sera plus possible.

Microsoft souhaite promouvoir un système de partenariats avec les fabricants d’accessoires, qui rapportent évidemment de l’argent à la firme américaine. La mesure est pour l’instant en vigueur pour les adaptateurs manettes et certaines manettes Arcade. Les accessoires portant le logo Xbox ou le label “conçu pour Xbox” ne sont pas concernés par ce blocage.