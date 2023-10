Xbox annonce un showcase pour ses futurs jeux

Plus une période de l’année échappe aux communications de Xbox. La branche gaming de Microsoft souhaite en effet inonder l’actualité de ses jeux. Il faut dire que le récent rachat validé d’Activision-Blizzard-King donne forcément des ailes à l’acteur américain, puisque il vient de mettre la main sur des licences telles que Call of Duty, Diablo ou Candy Crush.

Sur Youtube et Twitch

Pour asseoir sa domination financière, Microsoft a annoncé la tenue, mercredi, d’un showcase concentré sur les jeux tiers arrivant sur Xbox prochainement. On pourra donc s’attendre à des titres tels que Alan Wake 2, évidemment, qui sera commercialisé dès vendredi. Pour voir ce showcase, cela se passera sur les chaînes Youtube ou Xbox.

Rappelons que les dernières conférences de Microsoft ont permis d’en savoir plus sur les arrivées du Gamepass. Le showcase montrera à coup sûr des titres tels que Like a Dragon: Infinite Wealth, Dungeons of Hinterberg, Ark: Survival Ascended, qui pourraient bien tous débarquer sur Gamepass… En bref, à voir !