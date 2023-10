Xbox : les jeux Activision Blizzard dans le Gamepass en 2024

C’est une bonne nouvelle qui ne se concrétisera que si le rachat est enfin validé. Les abonnés au Gamepass devraient voir débarquer les jeux Activision Blizzard dans leur service d’abonnement Xbox dans le courant de l’année 2024, si l’on en croit les dires de l’éditeur. Ainsi, des jeux comme Call of Duty Modern Warfare 3, qui sortira en fin d’année, et Diablo 4, commercialisé depuis juin, y arriveront un an après leur sortie… mais sans frais supplémentaire.

Le rachat bientôt finalisé

« Alors que nous continuons à travailler en vue d’obtenir l’approbation réglementaire de l’accord avec Microsoft, nous nous demandons si nos jeux à venir et ceux récemment lancés seront disponibles via Game Pass. » précise l’éditeur américain. Les premiers titres Activision Blizzard post-rachat seraient intégrés au Game Pass « au cours de l’année prochaine ».

On ne sait pas trop pourquoi les jeux déjà sortis n’arriveraient pas tout de suite sur le Gamepass, dès le rachat finalisé. Mais toujours est-il que le rachat serait donc quasiment finalisé, sinon Activision ne dirait pas tout cela. A voir donc la date exacte de la finalisation, et de l’arrivée des jeux dans le Gamepass.